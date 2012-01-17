فروش 42 درصد از سهام خودروسازی پروتون مالزی به یک شرکت معتبر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، خزانه ملی مالزی ارزش سهام فروخته شده شرکت پروتون را 1.291 میلیارد رینگیت (410 میلیون دلار) اعلام کرده است.

شرکت خریدار سهام پروتون یک شرکت وارد کننده و توزیع کننده معتبر خوردو در مالزی است که مونتاژ و فروش خودرو های فولکس واگن و مرسدس بنز در مالزی را برعهده دارد.

از چند ماه گذشته بحث فروش بخشی از سهام شرکت پروتون به شرکت DRB-Hicom مطرح بوده و ماهاتیر محمد نخست وزیر پیشین مالزی و مشاور ارشد پروتون حمایت خود را از این واگذاری اعلام کرده بود.

شرکت خودرو سازی پروتون به عنوان خودروسازی ملی مالزی طی سالهای گذشته با مشکلات زیادی برای اجرای طرح های توسعه ای خود دست به گریبان بوده و بارها با شرکت های خارجی همچون جنرال موتورز مذاکره کرده است.

پروتون یکی از شرکت های بزرگ خودروسازی مالزی است که بیش از 5 سال است به ایران خودرو صادر می کند.

