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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۴۳

در ایام دهه فجر/

عملیات احداث 10 پروژه آب شهری در خراسان رضوی آغاز می شود

عملیات احداث 10 پروژه آب شهری در خراسان رضوی آغاز می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی از اغاز عملیات احداث 10 پروژه آب شهری در این استان طی ایام دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طاهری ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: این پروژه ها در شهرهای گلمکان، بار نیشابور، فیروزه، بایگ، کاریز تایباد، سلطان آباد، نیل شهر تربت جام، دولت آباد، طرقبه و گناباد احداث می شود.

وی اظهار داشت: برای ساخت این پروژه ها پنجاه میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و حوادث سرمایه گذاری خواهد شد.

طاهری بیان کرد: خط انتقال، آبرسانی، احداث مخزن، ایستگاه پمپاژ، اصلاح و توسعه از جمله پروژه های مذکور است.

وی افزود: این پروژه های دارای 102 هزار متر مکعب حجم مخازن و 47 کیلومتر مجموع خطوط انتقال آب است.

کد مطلب 1511588

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