عملیات احداث 10 پروژه آب شهری در خراسان رضوی آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طاهری ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: این پروژه ها در شهرهای گلمکان، بار نیشابور، فیروزه، بایگ، کاریز تایباد، سلطان آباد، نیل شهر تربت جام، دولت آباد، طرقبه و گناباد احداث می شود.

وی اظهار داشت: برای ساخت این پروژه ها پنجاه میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و حوادث سرمایه گذاری خواهد شد.

طاهری بیان کرد: خط انتقال، آبرسانی، احداث مخزن، ایستگاه پمپاژ، اصلاح و توسعه از جمله پروژه های مذکور است.

وی افزود: این پروژه های دارای 102 هزار متر مکعب حجم مخازن و 47 کیلومتر مجموع خطوط انتقال آب است.