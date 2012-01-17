سهم IT در تولید ناخالص ملی باید به 2 درصد برسد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مطهری اظهار داشت: نیازهای اساسی بخش آی سی تی کشور را باید با الهام از سند چشم‌انداز 20 ساله در بخشهای مختلف برنامه پنجم ارزیابی کرد و وجود بیش از 30 تا 40 ماده در خصوص موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات بیانگر اهمیت و توجه به این مهم است.

وی با بیان اینکه ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه ارتباط بیشتری در این رابطه با موضوع بحث دارد، تصریح کرد: براساس این ماده، میزان پهنای باند اینترنت بین‌الملل و شاخص آمادگی الکترونیک و شاخص توسعه دولت الکترونیک باید به گونه‌ای طراحی شود که سرانه پهنای باند و سایر شاخصهای ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان این برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گیرد.

مطهری یادآور شد: بر اساس این ماده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفیت بخشهای عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توافقنامه سطح خدمات را به صورتی فراهم کند.

وی از آمادگی مجلس برای اصلاح قوانین صنعت آی تی در مجلس به منظور حل مشکلات این صنعت خبر داد و با اشاره به افزایش اعتبارات سال آینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تاکید کرد: با استفاده از اعتبارهای دولتی نمی‌توان به اهداف برنامه پنجم توسعه کشور در توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات دست یافت و باید حضور بخش خصوصی در این بخش افزایش یابد، چرا که با اعتبارات دولتی به اهداف پیش بینی شده در برنامه پنجم برای صنعت آیی تی خواهیم رسید.



مطهری با تاکید بر اینکه تاکنون قصور و کوتاهی از بخش خصوصی برای ورود به عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات دیده نشده است، اظهار داشت: با این حال باید بسترسازیهای لازم برای ورود هر چه بیشتر بخش خصوصی به این عرصه فراهم شود.

رئیس کمیته مخابرات مجلس با بیان اینکه عرصه کار در زمینه قانونگذاری بسیار آماده است، خاطر نشان کرد: مجلس آمادگی کامل برای حمایت در قانون‌گذاریها دارد.

مطهری یادآور شد: تا پایان سال دوم برنامه پنجم توسعه باید تمام دستگاههای اجرایی به نوعی وارد عرصه فناوری اطلاعات شوند.

وی به توسعه فیبرنوری در کشور اشاره کرد و گفت: بحث توسعه فیبرنوری و حرکت بین‌المللی در این عرصه باید مورد توجه بیشتر مسئولان امر قرار گیرد.