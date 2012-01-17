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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۵۲

رضوانی:

دروس آموزشی پایه ششم در گلستان اعلام شد

دروس آموزشی پایه ششم در گلستان اعلام شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش گلستان گفت: دروس محتوایی آموزشی پایه ششم و ساعات آموزشی هفتگی آنها اعلام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حوریه رضوانی ظهر سه شنبه در جلسه تخصصی نظام آموزشی جدید مدیران آموزش و پرورش شهرستانهای استان گلستان افزود: دو درس تفکر و پژوهش و کار و فن آوری هر کدام به میزان یک ساعت به ساعات آموزشی دانش آموزان در پایه ششم اضافه شده است که جمع میزان ساعات هفتگی آنها به 25 ساعت می رسد.

رضوانی گفت: ساختار نظام آموزشی 3-3-6 در شورای عالی آموزش و پرورش تصویب شد و همچنین جدول زمانبندی برنامه درسی و ساعات دروس در این شورا به تصویب رسید.
 
در ادامه این نشست به بررسی وضعیت ساماندهی فضا و نیروی انسانی هر شهرستان پرداخته شد و آخرین آمار و راهکارها برای حل مشکلات در هر شهرستان به تفکیک بررسی شد.
 
تا کنون شهرستانهای مراوه تپه ، آزادشهر و بندرگز 100 درصد کمبود فضاهای آموزشی مورد نیاز اجرایی این طرح در آنها مرتفع شده است.
کد مطلب 1511598

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