افتتاح 2 طرح ملی در زمینه مخاطرات دریایی/ تولید انرژی از دریا در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر وحید چگینی در نشست خبری پیش از ظهر امروز سه شنبه با اشاره به افتتاح مرکز هشدار مخاطرات دریایی در بهمن ماه افزود: مرکز هشدار مخاطرات دریایی مرکزی است که برای مدیریت و پیش‌بینی حوادث غیرمترقبه در حوزه‌های آبی کشور راه اندازی می‌شود.

رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی با اشاره به ماموریت‌های این مرکز اظهار داشت: پیش بینی امواج در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر، مطالعات سونامی، مطالعه در زمینه جریان‌های شکافنده در دریای خزر، پهنه بندی مخاطرات ناشی از جریان‌های شکافنده در سواحل شمالی و در مرحله بعد در سواحل جنوبی کشور، مطالعه و تلاش برای هشدار به موقع در زمینه کشند قرمز و بررسی طوفان‌های دریایی از ماموریت‌های این مرکز است.

وی به جزئیات مرکز ملی داده های اقیانوس شناسی اشاره کرد و ادامه داد: این مرکز با توسعه نرم افزارهای مورد نیاز موفق شد بانک داده‌های اقیانوسی را ایجاد کند. این مرکز می‌تواند خدمات و داده‌های مورد نیاز را به محققان ارایه دهد.

چگینی با تاکید بر اینکه این دو مرکز روز 24 بهمن ماه با حضور رئیس دفتر کمیسیون بین دول اقیانوسی و شبکه علمی و فناوری اقیانوس شناسی کشورهای اسلامی افتتاح می‌شود، اضافه کرد: در روز 24 بهمن ماه همچنین کتابخانه دیجیتال اقیانوس شناسی راه اندازی خواهد شد.

پذیرش دانشجوی پژوهش محور

رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی از پذیرش 5 دانشجوی دکتری پژوهش محور در این موسسه خبر داد و یادآور شد: این تعداد دانشجو از بهمن ماه سال جاری در موسسه ملی اقیانوس شناسی مشغول به تحصیل می‌شوند.

به گفته وی در این دوره 2 دانشجو در رشته فیزیک دریا، 2 دانشجو در رشته سازه‌‌های دریایی و یک نفر در رشته محیط زیست مشغول به تحصیل می‌شوند.

افزایش ایستگاه‌های پژوهشی در نقاط ساحلی

رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی به بیان برنامه‌های این موسسه در زمینه ایجاد ایستگاه‌های پژوهشی پرداخت و خاطرنشان کرد: این برنامه در دو فاز آغاز شد که در فاز اول سه ایستگاه در شهرهای گیلان و بندر عباس ایجاد شد که در بهمن ماه سال جاری افتتاح می‌شود.

چگینی با اشاره به فاز دوم این طرح توضیح داد: در فاز دوم قرار است ایستگاه‌های پژوهشی از سه به 8 ایستگاه ارتقا یابد که در این فاز ایستگاه‌هایی در آبادان، جاسک و گلستان راه اندازی می‌شود.

تدوین برنامه راهبردی موسسه اقیانوس شناسی

رئیس موسسه اقیانوس شناسی از تدوین برنامه راهبردی این موسسه خبر داد و گفت: این برنامه با عنوان برنامه راهبردی علوم و فنون دریایی تدوین شد که امیدواریم تا پایان دی‌ماه به وزارت علوم تحویل داده شود.

اجرای سه پروژه کلان در حوزه دریایی

وی با اشاره به تعریف و اجرای سه پروژه کلان در حوزه‌های آبی کشور اظهار داشت: این پروژه‌ها با هدف جمع‌آوری داده‌های تاریخی مربوط به خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، زیست شناختی و زمین شناسی در حوزه‌های آبی دریای عمان، خلیج فارس و دریای خزر اجرایی می‌شود.

ایجاد پایگاه تحقیقاتی ایران در قطب جنوب

چگینی از تلاش این موسسه برای ایجاد پایگاه تحقیقاتی جمهوری اسلامی ایران در قطب جنوب خبر داد و یادآور شد: طی یک برنامه پنج ساله و پس از پذیرش معاهده جنوبگان از سوی دولت می‌توانیم اقدامات لازم برای ایجاد پایگاه‌های تحقیقاتی در قطب جنوب را به عمل آوریم.

رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی با اشاره به اعضای معاهده جنوبگان خاطرنشان کرد: تا کنون 48کشور دنیا به این معاهده پیوسته‌اند که از طریق آن کشور برزیل موفق به ایجاد سه ایستگاه تحقیقاتی، هندوستان 4 پایگاه تحقیقاتی، پاکستان موفق به ایجاد یک پایگاه تحقیقاتی در قطب جنوب شده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه مالزی و ترکیه در حال ساخت پایگاه تحقیقاتی در قطب جنوب هستند، یادآور شد: در صورت پیوستن کشور به معاهده جنوبگان می‌توانیم محققان خود را به پایگاه‌های تحقیقاتی کشورهایی که تحقیقات خود را در قطب جنوب آغاز کرده‌اند اعزام کنیم.

آخرین خبر از وضعیت شناور تحقیقاتی

چگینی با اشاره به آخرین وضعیت ساخت اقیانوس پیمای تحقیقاتی توضیح داد: ساخت این اقیانوس پیما به 20 قسمت تقسیم شده است که تا کنون ساخت 8 قسمت از این شناور آغاز شده است.

وی با اشاره به پیشرفت 30 درصدی ساخت این اقیانوس پیما یادآور شد: علاوه بر این برای حضور در پایگاه تحقیقاتی جنوبگان نیاز به ساخت شناور تحقیقاتی 100 متری داریم که مجهز به یخ شکن باشد.

رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی با اشاره به توانایی کشور در ساخت شناورهای تحقیقاتی 50 متر یادآور شد: در حال حاضر دانش فنی ساخت کشتی تحقیقاتی 50 متر در کشور موجود است.

تلاش کشور برای تولید برق از باد و جریان های دریایی

رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی به برنامه‌های این موسسه در زمینه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: در حال حاضر کشور پتانسیل‌هایی برای استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر باد، خورشید، موج و جریان‌های دریایی در اختیار دارد که در این زمینه موسسه ملی اقیانوس شناسی اقداماتی را انجام داد.

وی با اشاره به تحقیقات این موسسه در زمینه جریان‌های دریایی یادآور شد: نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد که ایران شرایط مناسبی برای استفاده از انرژی‌ باد و جریان‌های دریایی دارد که طرحی در زمینه نصب توربین‌های بادی شناور برای تولید انرژی از باد از طرح دریا ارایه دادیم.