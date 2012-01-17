9 هزار کارگر ساختمانی در مازندران بیمه شدند

مسلم مکاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پرونده حدود 4 هزار نفر از کارگران عضو کانون صنفی کارگران ساختمانی مازندران که کارت مهارت فنی دارند، در حال تکمیل است و این تعداد تا پایان امسال بیمه خواهند شد.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از 15هزار نفر از حدود 30 هزار کارگر ساختمانی، عضو کانون صنفی کارگران ساختمانی مازندران کارت مهارتهای فنی شغل مورد نظر را دارند، افزود: مابقی کارگران ساختمانی که تاکنون بیمه نشدند در طرح 4 ساله ای بیمه خواهند شد.

نایب رئیس کانون صنفی کارگران ساختمانی مازندران، بیمه شدن کارگران ساختمانی را منوط به گذراندن دوره های مهارت آموزش فنی وحرفه ای متاسب با شغل مورد نظر آنان بیان کرد.

مکاری به تعداد بیمه شدگان کارگران ساختمانی استان اشاره کرد و گفت: مشکل موجود در بیمه کارگران ساختمانی کم کاری مسئولان بیمه شهرستانهاست که همکاری لازم را در این بخش با انجمنهای کارگران ساختمانی ندارند.

وی ادامه داد: با هماهنگیهای انجام شده با فنی و حرفه ای شهرستانها مشکلی برای آموزش کارگران ساختمانی دررشته های مختلف وجود ندارد.

نایب رئیس کانون صنفی کارگران ساختمانی مازندران یادآورشد: هم اکنون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی در17شهرستان مازندران راه اندازی شده و هدف از آن ساماندهی کارگران بخشهای مختلف ساختمانی است.