به گزارش خبرگزاری مهر،در بخش رویش 21 اثر از مرکز هنرهای نمایشی رادیو با برنامهسازی رضا عمرانی، عذرا وکیلی، مجید حمزه، صفیه آقاجانی برزگر، عمار خطی، جواد پیشگر ، ایوب آقاخانی، مهدی طهماسبی، نگین خواجه نصیر، طیبه محمد علی،معصومه اسماعیل نژاد، سید حبیب بختیاری و معصومه نورزاد با سایر شرکت کنندگان به رقابت میپردازند.
در بخش نمایشهای کوتاه 5 اثر با برنامهسازی ایوب آقاخانی، فریدون محرابی، جواد پیشگر و نیزپنج اثر دیگر به تهیهکنندگی عذرا وکیلی، مهتاب امینی، ماهداد توکلی در بخش نمایش های تک قسمتی حضور خواهند داشت.
اتللو، شاعر کوه نشین، برادر ایام ، بابا نظر، سقاخانه آقا شیخ هادی ، نابغه دوران عناوین نمایشهای مرکز هنر های نمایشی رادیو است که در بخش سریالی این جشنواره شرکت کردند.
فردا یک روز دیگه است، آنونس، نمایش کوتاه جنگ و صلح، قاب نمایش، کی میرسد باران، قافله عمر، تا ایستگاه بعد به تهیهکنندگی و سردبیری محمد حسن عشقیان، فرشاد آذرنیا، طیبه محمدعلی، سید حبیب بختیاری، نگین خواجه نصیر در بخش بین الملل شرکت خواهند کرد.
برنامههای این سوی نمایش - آن سوی نمایش، نکته ها، دریچه ای به جهان نمایش، جغرافیای قصه، رادیو فیلم ، 60 ثانیه، خاطره های نمایش ، کارنامه ، دیالوگ، مکث ، با درام نویسان جهان در بخش داخلی دوازدهین جشنواره بین المللی رادیو که اردیبهشت ماه سال 91 در زیبا کنار برگزار میشود، شرکت کردند.
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