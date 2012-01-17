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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۱۸

آثار راه یافته رادیو نمایش به جشنواره بین‌المللی رادیو اعلام شد

آثار راه یافته رادیو نمایش به جشنواره بین‌المللی رادیو اعلام شد

فهرست آثار مرکز هنر های نمایشی رادیو و رادیو نمایش برای شرکت در دوازدهمین جشنواره بین‌المللی رادیو اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،در بخش رویش 21 اثر از مرکز هنرهای نمایشی رادیو با برنامه‌سازی رضا عمرانی، عذرا وکیلی، مجید حمزه، صفیه آقاجانی برزگر، عمار خطی، جواد پیشگر ، ایوب آقاخانی، مهدی طهماسبی، نگین خواجه نصیر، طیبه محمد علی،معصومه اسماعیل نژاد، سید حبیب بختیاری و معصومه نورزاد با سایر شرکت کنندگان به رقابت می‌پردازند.

در بخش نمایش‌های کوتاه 5 اثر با برنامه‌سازی ایوب آقاخانی، فریدون محرابی، جواد پیشگر و نیزپنج  اثر دیگر به تهیه‌کنندگی عذرا وکیلی، مهتاب امینی، ماهداد توکلی در بخش نمایش های تک قسمتی حضور خواهند داشت.

اتللو، شاعر کوه نشین، برادر ایام ، بابا نظر، سقاخانه آقا شیخ هادی ، نابغه دوران عناوین نمایش‌های مرکز هنر های نمایشی رادیو است که در بخش سریالی این جشنواره شرکت کردند.

فردا یک روز دیگه است، آنونس، نمایش کوتاه جنگ و صلح، قاب نمایش، کی می‌رسد باران، قافله عمر، تا ایستگاه بعد به تهیه‌کنندگی و سردبیری محمد حسن عشقیان، فرشاد آذرنیا، طیبه محمدعلی، سید حبیب بختیاری، نگین خواجه نصیر در بخش بین الملل شرکت خواهند کرد.

برنامه‌های این سوی نمایش - آن سوی نمایش، نکته ها، دریچه ای به جهان نمایش، جغرافیای قصه، رادیو فیلم ، 60 ثانیه، خاطره های نمایش ، کارنامه ، دیالوگ، مکث ، با درام نویسان جهان در بخش داخلی دوازدهین جشنواره بین المللی رادیو که اردیبهشت ماه سال 91 در زیبا کنار برگزار می‌شود، شرکت کردند. 

کد مطلب 1511610

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