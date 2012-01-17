طرح 3-3-6 سبب افزایش کارآیی نظام آموزشی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی پایین محلی ظهر سه شنبه در جمع مسئولان آموزش و پرورش شهرستانهای استان گلستان با اشاره به نظام آموزشی جدید و منویات مقام معظم رهبری در این خصوص، افزود: وارداتی بودن و تقلیدی بودن نظام آموزش و پرورش فعلی باعث شد تا بعد از چندین سال کار فشرده و استفاده از ظرفیت نخبگان، سند تحول بنیادین به تصویب برسد که در دل آن طرح 3-3-6 وجود دارد.

وی افزود: این سند شامل هفت فصل، 23 هدف عملیاتی و 131 راهکار است.

پایین محلی گفت: افزایش اثر بخشی و کارآیی نظام آموزش و پرورش، ایجاد هماهنگی و همخوانی مکانیسم رشد جسمی با دوره تحصیلی، افزایش طول دوره آموزش اجباری از مزایا و علل تصویب این طرح است.

وی در ادامه از اهداف ایجاد پایه ششم را، تکمیل، تعمیق و تثبیت اهداف دوره ابتدایی متناسب با سند تحول بنیادین و تربیت همه جانبه دانش آموزان در راستای دستیابی به مراتبی از حیات طیبه، پاسخ به اقتضاعات دانش آموزان و کسب مهارتهای ضروری دانش آموزان را عنوان کرد.

پایی محلی گفت: همچنین از اهداف برنامه درسی پایه ششم می توان به تربیت عقلانی و تقویت تفکر و تعقل که برگرفته از آموزه های دینی، تعمیق باور به ارزشمندی نهاد خانواده و ارج نهادن به میراث فرهنگی گذشتگان، آشنایی با آداب و مهارتهای زندگی و تقویت باور به هدفمندی خلقت اشاره کرد.