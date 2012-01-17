افزایش دو برابری بودجه بخش پیشگیری از آسیبها

به گزارش خبرنگار، همایون هاشمی روز سه شنبه در همایش پیشگیری سازمان بهزیستی گفت: با توجه به اهمیت توجه به بخش پیشگیری از آسیبها و همچنین بدلیل اینکه در برنامه چهارم و پنجم توسعه توجه به آسیبهای اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته است بنابراین بودجه این بخش نیز در سال آینده افزایش پیدا می کند.
وی به شناسایی آسیبهای اجتماعی اشاره کرد و افزود: باید براساس برنامه ریزیها و اقدامات اساسی ، خانواده ها و افرادی که در معرض آسیب قرار دارند را شناسایی کرده تا بتوانیم با اجرای برنامههای اصولی در جهت رفع مشکلات این افراد اقدام کنیم.
به گفته وی ، با توجه به اینکه در سالهای اخیر اندکی از حوزه پیشگیری و مداخله غافل شدهایم به همین دلیل باید تلاش کنیم اقدامات مناسب و موثری همراه با کار کارشناسی را در این بخش انجام دهیم.
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