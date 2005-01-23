ميزان استقبال عراقيهاي مقيم خارج كشور از انتخابات ؛ ثبت نام حدود 7 درصد

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، تاكنون ازمجموع 1270000 نفر ازعراقيهاي مقيم خارج كه حق راي دارند تنها 90000 نفر براي شركت در انتخابات عراق ثبت نام كرده اند.



عمار الصفار يكي از اعضاي برجسته حزب الدعوه اسلامي عراق طي گفتگو با شبكه خبري العالم كميسارياي عالي انتخابات را مسئول استقبال كم عراقي هاي مقيم خارج ازثبت نام براي شركت انتخابات دانست و گفت : تصميم گيري درزمينه شركت عراقي هاي مقيم خارج در انتخابات دير اتخاذ شد.



الصفار از عراقي هاي مقيم خارج براي شركت در انتخابات علي رغم سختي هاي موجود در اين زمينه دعوت بعمل آورد و افزود: برگزاري انتخابات در عراق اين كشور را در كنار كشورهاي پيشرفته قرار خواهد داد .



وي از همه نيروهاي سياسي فعال عراقي در خارج كشور خواست تا با عراقي هاي مقيم در اين كشورها متحد و منسجم عمل كنند تا بتوان به مكانيزمي جهت حضورهرچه بيشتر راي دهندگان درپاي صندوق هاي اخذ راي دست يافت.

از سويي ديگر هيثم عبد الكريم مشاور ارشد سازمان بين المللي مهاجرت در ايران از وجود مشكلات زيادي در روند ثبت نام راي دهندگان عراقي در استان ايلام خبر داد و اظهار داشت : تعداد زيادي از پناهندگان عراقي در استان ايلام به دليل كمي مراكز راي گيري در جمهوري اسلامي ايران از ثبت نام در انتخابات محروم شده اند.



وي اظهار اميدواري كرد اين مشكلات به سرعت طي چند روز آينده از سوي كميسارياي عالي انتخابات برطرف شوند.



حكمت حسين دبير اتحاديه جامعه عراقي هاي مقيم سوئد نيز درگفتگو با شبكه العالم با اشاره به كوتاهي كميسارياي عالي انتخابات ,علت استقبال كم عراقيهاي مقيم خارج را ، كمي مراكز راي گيري در سوئد، نبودن زمان كافي براي ثبت نام ،عدم تبليغ مناسب نيروها وجريان هاي سياسي عراقي در خارج براي امرانتخابات ونيز نگراني هاي بوجود آمده در نزد راي دهنده گان عراقي ازكثرت ليست هاي انتخاباتي دانست.