165 واگن مترو در گمرک متوقف مانده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس هابیل درویش گفت: در صورت ترخیص واگن های جدید مترو می توانیم تا پیش از پایان سال با ورود آنها به خطوط ظرفیت مترو را افزایش دهیم و تعداد زیادی از سفرها را از سطح زمین به زیر زمین منتقل کنیم و با این کار علاوه بر تسهیل ترددها شاهد کاهش آلودگی هوا نیز باشیم.

وی تاکید کرد: برای ترخیص واگن هایی در گمرک متوقف مانده اند به حدود 80 میلیارد تومان نیاز داریم که انتظار می رود ، دلسوزان مردم و کسانی که خواهان کاهش آلودگی هوا هستند با کمک به مترو و تامین اعتبارات مورد نیاز ، زمینه توسعه حمل و نقل پاک و کاهش آلودگی هوا را به طور عملی فراهم سازند.

مدیر عامل شرکت مترو گفت: در واقع ترخیص هرچه سریعتر واگن ها متوقف مانده در گمرک می تواند زود بازده ترین راه کار برای کاهش آلودگی هوا در مقطع کنونی باشد چنانچه با ورود این واگن ها می توانیم ظرفیت جابه جایی مترو را تا 500 هزار نفر در روز افزایش دهیم.

درویش تصریح کرد: ما پیگیر پرداخت اعتبارات مورد نیاز مترو هستیم و مردم نیز از مسئولان انتظار دارند که به جای راه کارهای مقطعی، با توسعه حمل و نقل عمومی زمینه کاهش استفاده از حمل و نقل شخصی را فراهم سازند تا همه بتوانیم از هوایی پاک بهره مند شویم و زندگی سالم تری را در پایتخت داشته باشیم.

