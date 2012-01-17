به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم فرمانده کل نیروی انتظامی امروز در حاشیه گرامیداشت شهیدان احمدی روشن و قشقایی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برای حفاظت دانشمندان هسته ای چه برنامه ای دارید؟ گفت: بین ما و سپاه تقسیم کاری شده است و بر اساس حساسیت هر شخصی تیم حفاظتی برای وی گذاشته می شود.

احمدی مقدم درباره اینکه آیا دشمن می خواهد فضای کشور را امنیتی کند، گفت: دشمن تلاش می کند که مانع پیشرفت ایران شود چرا که فهمیده نقطه قوت ما قدرت علمی است ضمن آنکه امروز قدرت علمی در جمهوری اسلامی ایران به گونه ای پیشرفت کرده که وابستگی ما به کشورهای خارجی در حال قطع شدن است و این رشد علمی فشارهای اقتصادی و سیاسی دشمن علیه ایران را بی اثر کرده است.

فرمانده کل نیروی انتظامی در ادامه با بیان اینکه دشمن با این ترورها می خواهد روند علمی در ایران را متوقف کند، افزود: این رویکرد دشمن به نتیجه نمی رسد چرا که نمی توانند مانع حرکت عظیم دهها هزار دانشجو و استاد باشند.