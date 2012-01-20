هادی خلیلی، رئیس پیشین کمیته ساحلی فدراسیون هندبال در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت تیم هندبال ساحلی کشور اظهار داشت: متاسفانه مسائلی که در فدراسیون هندبال کشور وجود دارد در حال ضربه زدن به این ورزش پرطرفدار است.

وی تصریح کرد: براین اساس به نظر می‌رسد که بایستی وزارت ورزش و جوانان با تغییر ریاست این فدراسیون گام مهمی را در ارتقای سطح کمی و کیفی فدراسیون هندبال بردارد.

خلیلی افزود: رشته ورزشی هندبال ساحلی برای مسئولان فدراسیون هندبال اهمیت ندارد و هیچ وقت برای آن هزینه نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه 2 اردوی 7 و 14 روزه برای تیم ملی هندبال ساحلی برگزار شده است، گفت: در این اردوها هیچ یک از ضوابط از جمله داشتن پزشک اجرا نشد و حتی امکانات هم در حد بسیار بدی بود به طوری که به جای هتل در مهمانسرای اداره برق هرمزگان شب‌مان را روز می‌کردیم.

رئیس پیشین کمیته ساحلی فدراسیون هندبال با اعلام اینکه بازیکنان تیم‌مان هنوز حقوق اردوی تدارکاتی خود را از فدراسیون دریافت نکرده‌اند، گفت: من هم مانند بازیکنان نه تنها حقوقم را دریافت نکرده‌ام بلکه 150 هزارتومان هم از جیب خود در این اردوها هزینه کردم.

وی با انتقاد از عملکرد سرپرست تیم ملی هندبال ساحلی در سومین دوره مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی آسیا و انتخابی قهرمانی جهان، گفت: به دلیل سوء مدیریت سرپرست تیم ملی هندبال نتایج خوبی در این مسابقات کسب نکرده‌ایم.

خلیلی با اشاره به کمبود امکانات محل اسکان تیم ملی، گفت: شرایط در آنجا طوری بود که سه بازیکن ما در طول مسابقات روی زمین می‌خوابیدند و از برخی امکانات رفاهی محروم بودند.

وی افزود: همچنین بر اساس قانون فدراسیون باید به هر بازیکن روزانه مبلغ 250 دلار و به اعضای کادر فنی 300 دلار می دادند در حالیکه به همه 150 دلار پرداخت کردند.

رئیس پیشین کمیته ساحلی فدراسیون هندبال در ادامه در خصوص عملکرد "ایویکا ریمانیچ"، مربی کروات تیم ملی هندبال ساحلی کشورمان نیز این سئوال را مطرح کرد که در کجای دنیا رسم است رئیس هیئت هندبال هرمزگان شخصا با یک مربی خارجی قرارداد 2 ماهه ببندد و فدراسیون هم در آن هیچ نقشی نداشته باشد؟

وی خاطرنشان کرد: بعد از برگزاری اردوی اول رئیس هیئت هندبال هرمزگان بدون هماهنگی مربی کروات تیم را به مرخصی می‌فرستد به گونه‌ای که فدراسیون هیچ اطلاعی از این موضوع نداشت و به دلیل اینکه برای این مربی ویزا نگرفته بودند او که قرار بود سه روزه بازگردد پنج روز مانده به برگزاری مسابقات به جمع ملی پوشان هندبال ساحلی کشورمان پیوست.

خلیلی با بیان اینکه این مربی کروات از مجموع چهار بازی در این دوره از مسابقات سه بازی را به دلیل اعتراض و توهین به داور محروم بود و در کنار بازیکنان قرار نداشت، گفت: در حقیقت ایویکا ریمانیچ از 2 ماه قراردادی که با رئیس هیئت هندبال هرمزگان بسته بود تنها 10 روز در خدمت تیم ملی هندبال ساحلی کشورمان بود.

وی در ادامه درخصوص عملکرد مسئولان فدراسیون هندبال گفت: مسئولان فدراسیون هندبال بسیاری از گزارش‌ها را به دروغ به وزارت ورزش و جوانان ارائه می‌دهند و به عنوان مثال آنها نتیجه بازی باخت تیم ملی هندبال کشورمان را در مقابل تیم ملی هندبال کرواسی 41 بر 29 اعلام کردند در حالیکه نتیجه مسابقه 41 بر 19 بود.

رئیس پیشین کمیته ساحلی فدراسیون هندبال همچنین درباره جوانگرایی تیم ملی هندبال کشورمان بیان داشت: با توجه به اینکه میانگین سنی بازیکنان تیم ملی هندبال کشورمان 25 سال بود این جوانگرایی اصلا معنا نداشت!

وی افزود: متاسفانه مسئولان فدراسیون با وجود اینکه مسابقات قهرمانی آسیا در پیش است چند بازیکن با تجربه و کلیدی تیم ملی هندبال را به بهانه جوانگرایی کنار گذاشتند.

خلیلی در خاتمه با اعلام اینکه از تاریخ 20 مهرماه سال جاری استعفاء داده است و دیگر به فدراسیون هندبال نمی رود، از ارسال شکایت نامه ای به شماره 67838 در مورخه 19 دی ماه سال جاری به دبیرخانه حوزه وزارتی، وزارت ورزش و جوانان خبر داد.