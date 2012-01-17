نسخه خطی "جنگ اشعار بیاضی" به موزه آستان قدس رضوی اهدا شد

به‌ گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا فاضل هاشمی گفت: این کتاب که توسط سید جعفر رضوی کشمیری وقف کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی شده، شامل اشعاری در سوگ ائمه اطهار علیهم السلام و ذکر وقایع عاشورا است که در قرن 13 هجری قمری جمع آوری و کتابت شده است.

وی بیان کرد: این نسخه نفیس به خط شکسته نستعلیق دارای مجموعه اشعاری در قالب قصیده و مثنوی و بحر طویل است که هر صفحه آن با سطور مختلف کتاب آرایی شده است.

وی با بیان اینکه این کتاب پس از ثبت و فهرست‎نویسی در ردیف آثار خطی آستان قدس رضوی قرار گرفته است، افزود: کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی بواسطه قداست معنوی واعتماد مردمی در طول تاریخ پذیرای آثار خطی فراوانی بوده که بخوبی در این گنجینه حفاظت و نگهداری می شود.

وی افزود: بر همین اساس به کسانی که آثار خطی و تاریخی دارند توصیه می شود در راستای حفاظت از میراث مکتوب این آثار را به کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی اهدا کنند.

واقف این اثر تاریخی و فرهنگی نیز انگیزه خود از اهدای این اثر نفیس را عشق و ارادت به آستان ملکوتی حضرت رضا(ع) عنوان کرد و گفت: از آنجا که کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی به خوبی از اینگونه آثار حفاظت و صیانت و آن را در اختیار محققان و نسخه شناسان قرارمی دهد بهترین جا برای وقف این گونه آثار است.

جعفر رضوی کشمیری که پیش از این نیز شجره نامه خود را که در دوره قاجار کتابت شده و در آن شجره نامه اولاد و احفاد سادات سید محمد مبرقع فرزند حضرت امام محمد تقی(ع ) تا میر فضل علی شاه رضوی متوطن بلدة‌ کشمیر در قرن 13ق. ثبت شده است را به کتابخانه آستان قدس اهدا کرده تصریح کرد: گنجینه مخطوطات آستان قدس رضوی در جهان اسلام بی نظیر است و من خوشحالم که با اهدای این دو اثر به این گنجینه عظیم زمینه انتقال آن به نسل های آینده فراهم شد.

گفتنی است، کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی با بیش از شش قرن سابقه فرهنگی و تاریخی یکی از کهن‌ ترین و غنی‌ ترین کتابخانه‌های جهان اسلام به‎شمار می‎آید که آثار بسیار نفیسی از سده‌های اولیه اسلامی را در خود جای داده است.