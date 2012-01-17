جزئیات افتتاح 4 سد جدید تا پایان سال/ بارش در 4 حوزه اصلی آبریز منفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حاج رسولی ها امروز سه شنبه در یک نشست خبری به تشریح آخرین وضعیت بارندگی ها و ذخایر موجود در پشت سدهای کشور پرداخت و گفت: تا 26 دیماه سال آبی جاری که از ابتدای مهرماه آغاز شده است، میزان بارندگی در کشور 82 میلیمتر بوده است.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع ایران با بیان اینکه این میزان نسبت به میانگین درازمدت که 93 میلیمتر بوده، 12 درصد کاهش دارد، اظهار داشت: اما نسبت به سال آبی گذشته این میزان 148 درصد افزایش نشان می دهد.

حاج رسولی ها تصریح کرد: در آذرماه امسال کمتر از 50 درصد بارندگی میانگین در کشور اتفاق افتاد و متأسفانه این وضعیت در دی ماه بدتر شد و باعث تا آمارهای آبان ماه امسال تعدیل شود اما سازمان هواشناسی شرایط بارش را تا پایان اسفندماه سال جاری نرمال اعلام کرد.

وی به تشریح وضعیت 30 حوزه آبریز درجه 2 کشور پرداخت و بیان داشت: هم اکنون 17 حوزه درجه 2 کشور کاهش بارندگی و در 13 حوزه نیز افزایش بارش اتفاق افتاده است. برخی استانها مانند ایلام، خراسان جنوبی، خوزستان، کرمان، کرمانشاه و هرمزگان کاهش های خیلی بالایی را نسبت به میانگین دراز مدت دارند.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با اشاره به اینکه در بخش سدهای مخزنی امسال ورودی به مخازن سدها 6 میلیارد و 810 میلیون مترمکعب بوده است، گفت: این میزان نسبت به 4 میلیارد و 650 مترمکعب سال گذشته، 47.3 درصد رشد را نشان می دهد.

حاج رسولی ها همچنین از تأمین آب مورد نیاز کشت پاییزه کشاورزان به صورت کامل خبر داد و اعلام کرد: خروجی امسال در این بخش 7 میلیارد و 750 میلیون مترمکعب بود که نسبت به 6 میلیارد و 760 میلیون مترمکعب سال گذشته 14.6 درصد افزایش داشته است.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به افزایش 1 میلیارد مترمکعبی خروجی امسال سدها نسبت به سال گذشته تصریح کرد: حجم موجود آب مخازن سدهای کشور در حال حاضر 17 میلیارد و 420 میلیون متر مکعب است که نسبت به 15 میلیارد و 400 میلیون مترمکعب سال گذشته 13.2 درصد افزایش در آب موجود مخازن سدها اتفاق افتاده است که نویدی برای بخش پیک مصرف برق در تابستان آینده است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با تأکید بر اینکه برنامه ریزی شده است تا در تابستان سال اینده نسبت به تابستان امسال 20 درصد انرژی بیشتر در پیک مصرف تولید شود، اظهار داشت: میانگین عدد برنامه ریزی شده برای تابستان سال 91 با میانگین تابستان 5 سال گذشته نیروگاه های برقابی 60 درصد بیشتر خواهد بود و پیش بینی می شود که بتوانیم به عدد حدود 40 هزار مگاوات ساعت تولید انرژی روزانه در تابستان از طریق نیروگاه های برقابی دست یابیم.

وی با اعلام ذخیره 1 میلیارد و 600 میلیون مترمکعبی در سد کارون 4 در استان چهارمحال و بختیاری گفت: مرحله دوم آبگیری سد گتوند در بهمن ماه امسال و مرحله سوم در فروردین ماه سال 91 خواهد و طبق برنامه تا خردادماه سال آینده 2 واحد 500 مگاواتی نیروگاهی این سد وارد مدار تولید خواهد شد و 2 واحد دیگر آن نیز در شهریورماه به مدار می پیوندد.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اعلام اینکه در سال آبی جاری بیشترین رشد بارش در بین استان های کشور مربوط به تهران با 70 درصد نسبت به میانگین دراز مدت بوده است، گفت: بعد از قزوین با 53 درصد رشد، مازندران با 35 درصد رشد در ردیف های بعدی قرار دارند.

حاج رسولی ها اظهار داشت: اما بیشترین میزان بارندگی در استان گیلان با 585 میلیمتر نسبت به میانگین دراز مدت بوده است که 14 درصد رشد یافته است. بعد از استان مازندران با 471 میلیمتر و 35 درصد رشد و گلستان با 251 میلیمتر و 18 درصد رشد قرار دارد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با اشاره به بارندگی های خوب سال آبی جاری در تهران از رفع نگرانی برای تأمین آب سطح این استان خبر داد و از وجود 644 میلیون مترمکعب آب در مخزن سدهای طالقان، ماملو، کرج، لتیان و لار خبرداد که نسبت به 466 میلیون مترمکعب سال گذشته 38 درصد رشد یافته است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص وضعیت 6 حوزه آبریز اصلی کشور در سال آبی جاری اظهار داشت: در حوزه دریای خزر طی سال آبی جاری 33 درصد رشد مثبت بارش اتفاق افتاده است.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه داد: اما این وضعیت در حوزه خلیج فارس دارای 38 درصد رشد منفی است و این میزان در حوزه دریاچه ارومیه نیز نشان دهنده وجود 4 درصد رشد منفی بوده است.

حاج رسولی ها خاطرنشان کرد: در حوزه مرکزی کشور نیز طی سال آبی جاری دارای 5 درصد رشد منفی هستیم و این میزان نیز در حوزه مرزی شرقی نیز 45 درصد منفی بوده اما در حوزه سرخس 62 درصد وضعیت بارش ها بهبود یافته است. در مجموعه وضعیت حوزه های اصلی آبریز کشور در سال آبی جاری دارای 12 درصد رشد منفی است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو در پاسخ به سوال دیگر مهر در خصوص وضعیت افتتاح 15 سد جدید در سال جاری و ورود مخازن جدید سدها به مدار تولید گفت: ابتدای سال جاری اعلام کردیم که 13 سد جدید تا پایان سال وارد مدار خواهد شد که تاکنون 11 سد محقق شده است.

وی ادامه داد: بعد از آن اعلام شد که این میزان به 15 سد تا پایان سال جاری افزایش خواهد یافت که خوشبختانه هم اکنون 4 سد باقیمانده جدید کشور نیز آماده افتتاح است.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اعلام اینکه سد ماشکید اولیاء در استان سیستان و بلوچستان، سد شمیل و نیان در استان هرمزگان، سد درونگر در خراسان رضوی و سد باغکل در استان اصفهان، 4 سد باقیمانده برای افتتاح تا پایان سال جاری هستند، گفت: این 4 پروژه ملی در دهه فجر امسال در صورت فراهم شدن حضور مقامات افتتاح خواهند شد.

حاج رسولی ها این مطلب را نیز افزود: حدود 1200 میلیارد تومان پروژه ملی قابل افتتاح در بخش آب کشور تا پایان سال جاری خواهیم داشت که تعداد 62 پروژه استانی خواهد بود.

این مقام مسئول در وزارت نیرو خاطرنشان کرد: با ورود این سدها در مدار تولید 3.2 میلیارد مترمکعب به مخازن سدهای کشور افزوده می شود، ولی در حال حاضر کل ذخیره سدهای کشور 41 میلیارد و 600 میلیون مترمکعب است.