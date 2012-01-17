رونمایی از 8 داروی جدید/ کسب رتبه اول آسیا در تولید داروی بیوتک

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحیددستجردی روز سه شنبه در هفدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی افزود: با توجه به اینکه اکنون ایران در زمینه تولید داروهای بیوتک در منطقه اول است با این تولیدات در آسیا هم اول می شویم.

وی افزود: کمیته حمایت از فرآورده های دارویی بیوتکنولوژی تولید داخل کشور در وزارت بهداشت تشکیل شده است که بر اساس آن به منظور حمایت از تولید داخلی، انحصار تولید دارو به مدت 3 تا 5 سال به مرکز تولید کننده اختصاص خواهد داشت.

وزیر بهداشت از ادغام شبکه های تحقیقاتی و شبکه های خدماتی درمانی برای اثربخشی داروها در بیماران صعب العلاج خبر داد و گفت: این ادغام موجب شده که حمایت 30 درصدی ما از یک قلم داروی هرسپتین مربوط به سرطان سینه به 80 درصد افزایش یابد. دوره درمانی این دارو 60 میلیون تومان هزینه دارد و 2.5 درصد استفاده کنندگان به زیر خط فقر سقوط می کنند از این رو سعی داریم آن را به تولید داخلی نیز برسانیم که امیدواریم در نیمه اول سال 91 به بازار دارویی راه یابد.

وی گفت: در 6 سال اخیر جهش خوبی در عرصه سلامت و پیشرفت تحقیقات این حوزه رخ داده است به طوریکه بر اساس گزارش نیچر، ایران دارای سرعت رشد 20 درصدی در تولیدات علمی است و پیش از ایران، چین دارای سرعت رشد 15 درصدی و آمریکا دارای سرعت رشد 4 درصدی است.

دستجردی گفت: این رشد چشمگیر علم و فناوری در حوزه علوم پزشکی در حالی رخ داده است که منابع مالی علوم پزشکی 10 درصد منابع مالی پژوهش کشور را به خود اختصاص می دهد اما 30 تا 40 درصد تولیدات علمی کشور را تولید می کند.

وی افزود: بودجه تحقیقاتی وزارت بهداشت از 3 درصد به 10 درصد در 6 سال اخیر رسیده است در حالی که بهره وری بالا بوده و نشان می دهد که سرمایه گذاری در بخش سلامت، اثربخش است.

وزیر بهداشت با اشاره به رشد مقالات علمی ایران در پایگاه های نمایه سازی بین المللی مقالات گفت: مقالات ایرانی در پایگاه اسکوپوس در سه سال گذشته، 60 درصد افزایش یافته است و اکنون در این پایگاه 78 نشریه علوم پزشکی نمایه هستند و در هر کدام از پایگاههای ISI و PobMed نیز 20 نشریه نمایه شده اند.

وی تعداد نشریات علوم پزشکی را 212 نشریه و تعداد مراکز تحقیقاتی را 280 مرکز برشمرد و گفت: دانشگاههای علوم پزشکی بر اساس ماموریت ها و تکالیفی که در نقشه جامع علمی کشور و نقشه جامع سلامت برای آنها تعریف شده است به تولید می پردازند.

دستجردی به تحریم ها علیه مردم ایران اشاره کرد و گفت: ما را تحریم کردند اما نتیجه این شد که ما روی پای خود ایستادیم و عزمی که در عرصه علم و فناوری نشان دادیم، بهترین نتایج را دریافت کردیم. مانند تولید رادیوداروها در نتیجه تحریم راکتور تحقیقاتی تهران.

وی افزود: هیچ یک از اعمال زشت و شنیع آنها در تحریم ما را از اهدافمان دور نمی کند.