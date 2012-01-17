کاهش 10 درصدی برداشت چوب از جنگلهای شمال

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد محمدی زاده دوشنبه در مراسم روز فضای سبز و هوای سالم در دومین روز از هفته هوای پاک با اشاره به کاشت هزار اصله نهال در پارک پردیسان توسط کارکنان سازمان محیط زیست گفت: کاری که امروز در پارک پردیسان انجام شد برای فرهنگسازی در جهت تقویت جنگل و گل و گیاه است.

به گفته وی، به دلیل نقش موثری که درختکاری و وجود درخت در حیات طبیعت و زندگی انسان دارد بایستی فرهنگ کاشت درخت در همه بخش‌های جامعه جا بیافتد.

هر درخت در هر روز حدود 264 گرم دی‌اکسید کربن را جذب و 192 گرم اکسیژن تولید می‌کند

محمدی‌زاده اظهار داشت: هر درخت در هر روز حدود 264 گرم دی‌اکسید کربن را جذب و 192 گرم اکسیژن به جای آن تولید می‌کند.

وی با بیان اینکه فوائد و خواص درخت بسیار زیاد است، افزود: نه تنها در آموزه‌های دینی شاهدیم که همواره بهشت را با درخت و گل و گیاه در ذهن ما ترسیم می‌کنند، و اگر نماد سعادتی در بهشت وجود دارد در پناه درخت، آب و گل و گیاه است بلکه ما در معماری ایرانی‌مان هم همواره از طبیعت الگو گرفته‌ایم. درخت در جمع کردن مواد آلی نیتروژنه که بسیار مخرب هستند نقش موثری داشته و در عین حال قادر است اسیدهای آمینه بسیار مفیدی تولید کند. درختان از رانش زمین جلوگیری کرده، رطوبت هوا را می گیرند و آبهایی را که در مسیر جاری هستند هم در خود و هم در خاک به خوبی نگهداری کرده و در تعدیل هوا و کاهش درجه حرارت زمین بسیار موثر هستند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه درختان منابع اقتصادی بسیار باارزشی هستند، تصریح کرد: در واقع درختان برای حیات بشر چه از ابعاد فرهنگی و چه اجتماعی و چه اقتصادی نقش غیرقابل چشم پوشی دارند.

به گفته وی، بشر در طول سالهای گذشته دچار غفلت شده و در سراسر دنیا شاهد تخریب درختان بوده‌ایم و در جایی مانند آمازون که ریه دنیاست تخریب‌های گسترده‌ای صورت گرفته است.

ظرف 50 سال گذشته نزدیک به 4 میلیون هکتار جنگل در کشور از دست داده ایم

محمدی‌زاده اظهار داشت: در ایران نیز ظرف 50 سال گذشته نزدیک به 4 میلیون هکتار درخت و جنگل از دست داده‌ایم که علت اصلی آن رشد شهرنشینی و توسعه جمعیت و همچنین ضرورت‌هایی که برای این توسعه وجود داشته، بوده است.

وی افزود: اگر درخت نباشد نمی‌توانیم نفس بکشیم، نمی‌توانیم حیات داشته باشیم زیرا درخت به غیر از زیبایی بصری و منظری برای آسایش و سلامت انسان‌ها مورد نیاز است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: مسئولان بایستی در زمینه توسعه فضای سبز اقداماتی انجام دهند اما برخی از کارها نیز به عهده آحاد مردم است.

استحصال چوب در شمال باید سالی 10 درصد کاهش یابد

به گفته وی، در حال حاضر در جنگلهای شمال کشور سالانه 700 هزارمتر مکعب چوب استحصال می‌شود اما در سیاست‌هایی که در دولت طراحی شده و امیدواریم به نتیجه برسند قرار است سالانه 10 درصد از این مقدار کاهش یابد.

محمدی‌زاده گفت: زراعت چوب اقدام دیگری است که بایستی در کشور توسعه یابد و در این اقدام درختانی با هدف تولید چوب کشت می‌شوند که در این صورت دیگر درختان جنگلی برای تولید چوب از بین نمی روند.

وی در ادامه گفت: همچنین در بحث واردات چوب از بعضی از کشورها مانند روسیه که چوب زیادی دارند و می‌توانند به دیگر کشورها صادر کنند بایستی اقداماتی صورت گیرد و صنعت مبلمان و بسیاری صنایع چوبی دیگر کشور باید چوب مورد نیاز خود را از این طریق تامین کنند.

500 هزار هکتار جنگلکاری در سال برای جلوگیری از بیابانی شدن

به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، اقدام دیگری که مسئولان باید انجام دهند توسعه جنگل و جلوگیری از توسعه بیابان است که در قانون برنامه پنجم توسعه هم این موضوع مورد تاکید قرار گرفته و باید سالی 500 هزار هکتار در جهت جلوگیری از رشد بیابان جنگل کاری شود.

به گفته وی، همچنین سالی 100 هزار هکتار نیز برای توسعه فضای سبزباید جنگل کاری شود و شهرداری‌ها باید توجه کنند که سرانه درخت را در کشور بالا ببرند.

سرانه ایده ال فضای سبز 20 متر است/ شهرداریها باید سالی 1 متر به سرانه فضای سبز اضافه کنند

محمدی‌زاده افزود: ‌در حال حاضر در کشور ما در شهرهای مختلف به طور متوسط از حدود 7 متر تا 14 متر سرانه فضای سبز وجود دارد که سرانه ایده‌ال برای کشور 20 متر است یعنی شهرداری‌ها باید تلاش کنند به ازای هر جمعیتی که در هر شهر وجود دارد سالی حدود یک متر به سرانه فضای سبز و پارک‌ها اضافه کنند.

به گفته وی، سازمان جنگل‌ها نیز بایستی در این راستا اقدام کند. همچنین وزارت راه و شهرسازی در حاشیه فرودگاه‌ها و پایانه‌ها باید درختکاری‌های جدی انجام دهند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یادآور شد: وزارت نفت نیز در رابطه با تاسیساتی که در مناطق مختلف دارد و به دلایل مختلف به محیط آسیب می رسانند به ازای این آسیب بایستی اقدام به توسعه درختکاری کنند.

محمدی‌زاده افزود: برای جدا کردن زباله‌های کاغذی و مقوایی بحث تفکیک از مبداء بایستی به صورت جدی دنبال شود تا بتوان این مواد را در فرایند تولید مجدد استفاده کرد.

به گفته وی، همچنین باید با استفاده از ظرفیت‌های نصب شده و فعال دولت الکترونیک در کشور هم کاهش تقاضای سفر و هم کاهش مکاتبات را در برنامه داشته باشیم و با استفاده از ظرفیت‌های رایانه‌ای فعالیت‌هایی انجام دهیم که آسیب به محیط کاهش یابد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: حیف است که زندگی آپارتمان نشینی فعلی ما را در یک قفس حبس کند که در آن روح طبیعت، سازندگی و حیات وجود نداشته باشد. بر این اساس از آحاد مردم تقاضا می کنیم هرکس به هر اندازه‌ای که می‌تواند در آپارتمان و یا حیات و یا حتی باغچه جلوی منزل خود اقدام به کاشت درخت کند.

به اعتقاد وی، برای هر فردی که ازدواج می‌کند به یمن شروع زندگی مشترک و یا کسی که دار فانی را وداع می‌گوید به یاد از دست دادنش می توانیم درخت بکاریم. هر دانش‌آموز می‌تواند درختی به نام خود بکارد و در هر اداره کارمندان می‌توانند اقدام به کاشت درخت با شناسنامه و نام خود کنند.

مساحت جنگل های هیرکانی شمال کشور نصف شده است

محمدی زاده اظهار داشت: در حال حاضر در خطه شمال بالغ بر یک میلیون و 700 هزار هکتار درختان با قدمت بالا و انبوه وجود دارد که در حقیقت یادگار دوره هیرکانی هستند که جزو ذخایر زیست کره بوده و نه تنها سرمایه ملی هستند بلکه به عنوان ثروت بین‌المللی تلقی می‌شوند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یادآور شد: البته زمانی این رقم نزدیک به سه میلیون هکتار بود که در حال حاضر این مقدار نزدیک به نصف شده است و دلیل آن توسعه‌هایی است که بدون ارزیابی انجام شده ولی با سیاستی که دولت انتخاب کرده است اگر بتوان سالی صد هزار هکتار جنگل کاری کرد پیش‌بینی می‌کنیم ظرف برنامه پنجم به همان رقم حدود 18 میلیون هکتار جنگل در کل کشور و سه میلیون هکتار جنگل انبوه در شمال کشور برسیم.

نسبت مساحت جنگلها به کل کشور از 7.7 درصد فعلی باید به10 درصد برسد

به گفته وی، در حال حاضر حدود 7.7 درصد از مساحت کشورمان جنگل است که با رویکرد کنونی دولت قرار داریم این مساحت را به 10 درصد جغرافیای کشور برسانیم که برای انجام این کار همه آحاد مردم باید با دولت همکاری کنند.

به گفته محمدی‌ازده، مهمترین مسئله در این رابطه خروج دام از جنگل و تقویت دام‌های صنعتی و مدیریت دام‌های رها شده در جنگل است و این امر مستلزم همکاری عشایر،‌ روستائیان و تمام ذی‌نفعانی است که در جنگل زندگی کرده و از آن بهره برداری می‌کنند.

حمایت از باغات و جلوگیری از تغییر کاربری آنها به عهده شهرداری است

وی در پاسخ به این پرسش که کاشت درخت یک طرف قضیه کاهش آلودگی هوا است ولی از طرف دیگری در سطح استانی مانند تهران لکه‌های صنعتی بدون مجوز با الایندگی بیش از حد داریم گفت: سیاست ما در تهران و دیگر شهرها یکی حفظ فضای سبز موجود جنگلی و درختان موجود است که در کمیسیونی با عنوان کمیسیون ماده یک که مسئولیت آن با شهرداری است حمایت از باغات و جلوگیری از تبدیل این اراضی به کاربری‌های غیرمسکونی در دستور کار قرار دارد و تکلیف دیگر در رابطه با حفظ و توسعه حریم سبز شهرها است که با عنوان کمربند فضای سبز شهرها در دستور کار قرار گرفته که بایستی هم این فضاهای سبز تکمیل شوند و هم در جاهایی مانند چیتگر که در اطراف شهر تهران قرار دارند و در سالهای گذشته کاشته شده به خوبی نگهداری شوند.

سازمان محیط زیست برای قطع درختان بدون مجوز پرونده تشکیل می دهد

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در مورد وظیفه و تکلیف دیگری که در کمیسیون‌های ماده 5 بر عهده دولت گذاشته شده است گفت: این تکلیف تحت نظر استانداران سراسر کشور است که البته در تهران با مدیریت شهرداری تهران اعمال می‌شود و براساس آن اگر در حدود 40 تا 60 کیلومتری شهر تهران قطع درختی بدون مجوز و طی ساز و کارهای مورد نیاز انجام شود سازمان جنگل‌ها و سازمان محیط زیست که مدعی هستند تشکیل پرونده داده و به مراجع و مقامات قضائی تحویل می‌دهد.

به گفته وی، متاسفانه برخی مواقع جرایم لازم به موقع اخذ نشده و پرونده‌ها به خوبی پیگیری نمی‌شوند که سازمان محیط زیست پیگیر است تا در سطح استان تهران چه برای فضای سبزی که بدون مجوز تبدیل به صنعت شده و چه برای آپارتمان سازی و دیگر تغییر کاربری‌ها پرونده‌های لازم را تشکیل دهد.

هیچ صنعت آلاینده ای در حریم شهرها اجازه فعالیت ندارد

وی در خصوص شعاع قانونی صنایع در اطراف شهرهای بزرگ گفت: در تهران این شعاع 120 کیلومتر، در اصفهان 50 کیلومتر و در اراک 30 کیلومتر است و چنانچه خارج از این شعاع توسعه صنعتی بخواهد صورت گیرد مستلزم طی ساز و کارهای مناسب است و هر گونه توسعه صنعتی تنها در شهرکهای صنعتی انجام می‌شود. ضمن اینکه این صنایع نباید هیچگونه آلایندگی داشته باشند و باید از فناوری‌های برتر باشند.



