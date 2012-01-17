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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۱۵

توسط موسسه اقیانوس شناسی؛

دانشجوی پژوهش محور در رشته های دریایی پذیرش می شود

دانشجوی پژوهش محور در رشته های دریایی پذیرش می شود

رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی از پذیرش 5 دانشجوی دکتری پژوهش محور در این موسسه خبر داد و گفت: این دانشجویان از بهمن ماه سال جاری در موسسه ملی اقیانوس شناسی مشغول به تحصیل می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر وحید چگینی در این دوره 2 دانشجو در رشته فیزیک دریا، 2 دانشجو در رشته سازه‌‌های دریایی و یک نفر در رشته محیط زیست مشغول به تحصیل می‌شوند.

به گزارش مهر، دوره پژوهش محور دکتری با تعریف یک پروژه آغاز می شود که دانشگاه مجری آن را باید بر اساس اولویت ها و مورد نیاز کشور تعیین کرده و همچنین منبع مالی تامین پروژه مشخص باشد.
 
همچنین در دوره پژوهش محور امتحان جامع برای فرد وجود ندارد اما دانشجو باید در دوره های تقسیم بندی شده، گزارش پروژه را ارائه و پس از آن از تز خود دفاع کند.
کد مطلب 1511661

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