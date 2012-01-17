دانشجوی پژوهش محور در رشته های دریایی پذیرش می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر وحید چگینی در این دوره 2 دانشجو در رشته فیزیک دریا، 2 دانشجو در رشته سازه‌‌های دریایی و یک نفر در رشته محیط زیست مشغول به تحصیل می‌شوند.

به گزارش مهر، دوره پژوهش محور دکتری با تعریف یک پروژه آغاز می شود که دانشگاه مجری آن را باید بر اساس اولویت ها و مورد نیاز کشور تعیین کرده و همچنین منبع مالی تامین پروژه مشخص باشد.

همچنین در دوره پژوهش محور امتحان جامع برای فرد وجود ندارد اما دانشجو باید در دوره های تقسیم بندی شده، گزارش پروژه را ارائه و پس از آن از تز خود دفاع کند.