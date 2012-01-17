مستند طبیعت کرمان ساخته می شود

سید محمد ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قراداد ساخت فیلم طبیعت کرمان بین اتاق بازرگانی کرمان و گروه مستند ساز به سرپرستی "محمد علی اینانلو" منعقد شده است.

ابراهیمی با اشاره به جاذبه های گردشگری کرمان و طبیعت بکر این استان گفت: این فیلم جاذبه های گردشگری و توانمندی های سرمایه گذاری استان کرمان در همه بخش ها را به تصویر می کشد.

این مسئول با اشاره به تنوع آب و هوا و اقلیم در استان کرمان گفت: استان کرمان دارای چشم انداز و مناظر زیبای فراوانی است که هر یک به لحاظ مسائل تاریخ طبیعی، پژوهش های علمی، تفریحی و تفرجگاهی می تواند توجه گردشگران بسیاری به خود جلب کنند.

وی ابراز اشت: فیلم طبیعت کرمان از شبکه های تلویزیونی ملی داخلی، استانی و شبکه های تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران بر روی ماهواره پخش خواهد شد.

ابراهیمی با بیان اینکه مرحله اول فیلمبرداری طبیعت کرمان 10 روز به طول خواهد انجامید اظهار داشت: مرحله اول فیلم برداری این مستند در شهرستان های زرند، راور، کوهبنان و رفسنجان در حال انجام است.

وی با بیان اینکه تنوع کرمان در گردشگری طبیعی را در هیچ جای کشور نمی توان یافت گفت: مناطق جنوبی استان کرمان تحت تاثیر آب و هوای گرم و مرطوب کرانه های خلیج فارس و مناطق مرکزی و غربی آن تحت تاثیر ارتفاعات است.