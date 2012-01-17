به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان مدیریت صنعتی ایران، چهاردهمین دوره رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران را از شهریورماه امسال آغاز کرده و 24 بهمن ماه امسال، 400 شرکت بزرگ و 100 شرکت برتر ایران در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما معرفی خواهد شد.

بر اساس اعلام این سازمان، برای گزینش شرکت‌های برتر، معیار فروش مبنای انتخاب قرار دارد و معیار رقم فروش در مورد تمام شرکت‌ها، رقم فروش خالص و در مورد بانک‌ها و موسسات مالی نیز جمع درآمد مشاع و غیرمشاع است.

در واقع این سازمان، رتبه‌بندی 400 شرکت بزرگ و 100شرکت برتر ایران را از زوایای مختلف با شاخص‌های متعدد اقتصادی از جمله سود آوری، بازدهی فروش، بازدهی دارایی و صادرات مورد مقایسه قرار می‌دهد و پس از آن، شرکتها در قالب گروه صنعتی خود بررسی می‌شوند.

در فهرست شرکت‌های برتر ایران، تمامی فعالیت‌های اقتصادی اعم از خدماتی و صنعتی که در مفهوم عام خود می‌توانند رقیب یکدیگر در تخصیص منابع جامعه باشند، در کنار یکدیگر حضور دارند. این درحالی است که میزان اثرگذاری فعالیت یک بنگاه اقتصادی در ابعاد اقتصاد ملی، رابطه مستقیمی با میزان فروش شرکت دارد. فروش شرکت، میزان تعامل بنگاه را با ساختار اقتصادی کشور نشان می دهد و هرچه بنگاهی تعامل بیشتری با سایر اجزاء اقتصادی داشته باشد، رونق و رکود آن اهمیت بیشتری می یابد.

بنابراین انتخاب و رتبه‌بندی شرکت‌ها براساس شاخص حجم فروش از منطق اقتصادی و مدیریتی برخوردار است؛ چراکه موضوع رشد شرکتها، اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد و مدیریت دارد. به این معنا که فروش، مهمترین خروجی نهایی شرکت تجاری است و به خصوص روند فرش، تعامل بسیاری از عوامل کمی و کیفی، درونی و بیرونی شرکت را نشان می‌دهد و بالاخره اینکه، ورود به عرصه رقابت جهانی تنها برای شرکتهای بزرگ با فروش بالا میسر است.