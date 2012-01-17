سومین مرد آهنی بهترین است

به گزارش خبرنگار مهر، داونی جونیور گفته است که این فیلم می تواند بهترین فیلم تاریخ سینما در ژانر ابر قهرمانی باشد.

وی همچنین گفته که من و کارگردان این فیلم یعنی "شین بلک" فرصتی داریم تا بهترین فیلم این مجموعه و شاید هم برترین اثر را در این ژانر تولید کنیم.

این در حالی است که این اثر بیشتر نگاهی کلیشه ای و سطحی داشت و با توجه به موفقیت کتاب های کمیک استریپ ساخته شده بود .

رابرت داونی جونیور در هر دو قسمت این فیلم های ایفای نقش کرده و برای بازی در قسمت سوم این فیلم آماده می شود. وی هم اکنون فیلم "شرلوک هلمز" را بر پرده سینماهای جهان دارد.

قسمت دوم فیلم مرد آهنی به نسبت بخش اول بسیار ضعیفتر بود و حضور بازیگرانی چون میکی رورک هم نتوانست به فروش بالای آن کمک کند.