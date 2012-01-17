دستگیری هکر هتاک توسط پلیس فتا استان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کاکوان در تشریح این خبر گفت: در پی مراجعه مدیر یک شرکت تولیدی به پلیس فتای استان البرز و اظهار شکایت مبنی بر اینکه مدتی است متوجه شده ام ایمیل اینجانب مورد هک قرار گرفته و از آن طریق ایمیل های مختلفی تحت عناوین گوناگون با مضامین کذب در قالب ورشکستگی شرکت به دوستان و شرکت های طرف قرارداد و همکارانم ارسال و موجب خدشه دار شدن آبروی من و اعتبار شرکت شده و لطمات جبران ناپذیری را به وجود آورده است، بلافاصله تحقیقات جهت شناسایی و دستگیری اخاذی اینترنتی آغاز شد.

وی افزود: در تحقیقات فنی و تخصصی صورت گرفته از سوی ماموران پلیس فتا و با استعلام از شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی هویت متهم شناسایی و مشخص شد که ارسال ایمیل ها از سوی فردی به نام «بهنام» که در امر تولید مواد اولیه با شرکت مورد نظر همکاری می کند ارسال شده است.

وی با توجه به اطلاعات موجود شاکی پس از دعوت به پلیس فتا در خصوص مظنون شناسایی شده گفت: چندی پیش با بهنام که در امر تهیه و تولید مواد اولیه مورد نیاز شرکت تبحر داشت آشنا شدم و برابر توافقی که بین ما حاصل شد و طبق قرارداد تنظیمی وی متعهد شد در ازای تولید مواد اولیه شرکت مبلغ دو میلیارد ریال دریافت کند.

کاکوان افزود: شاکی در ادامه اظهاراتش همچنین به موضوع در اختیار گذاشتن User name ، password و آدرس ایمیل شرکت در جهت تسریع و پیشرفت در کار با رضایت وی به «بهنام» اشاره کرد و عنوان داشت که از آن زمان به بعد ارسال ایمیل ها از طریق شرکت به همکاران بنده شروع شد ولی با توجه به شغل او و شناختی که از قبل از وی داشتم فکر نمی کنم که انجام این عمل از سوی بهنام صورت گرفته باشد و هیچگونه ظنی به وی ندارد.



وی تصریح کرد: با توجه به اظهارات شاکی ، ماموران پلیس فتا جهت روشن شدن زوایای تاریک پرونده ، متهم را احضار کردند که وی در بازجویی های ماموران با دادن پاسخ های ضد و نقیض و کتمان حقیقت ، ارسال ایمیل ها را قبول نداشته و شکایت شاکی را کذب دانست.



رئیس پلیس فتای استان البرز گفت: مظنون پرونده در ادامه بازجویی های ماموران در مواجهه با مستندات موجود هنگامی که چاره ای جز اعتراف نداشت به جرم خود اعتراف و اذعان داشت که با توجه به اینکه مدیر شرکت متعهد شده بود در قبال همکاری وی با شرکت مبلغ دو میلیارد ریال به او پرداخت نماید ، اما پس از ارائه خدمات کامل به شرکت فوق تنها وی به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال اکتفا و به این وسیله به تعهد خود عمل نکرد که از روی کینه و دشمنی و انتقام جویی اقدام به ارسال ایمیل به شرکت های طرف قرارداد آنها کرده و شرکت شاکی را ورشکسته و بدهکار بانک اعلام کرده است.



وی گفت: متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد .