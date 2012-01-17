به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری تشریح برنامه‌های دهه فجر شبکه جهانی رادیو صدای آشنا با حضور محسن شریف‌زاده مدیر این شبکه پیش از ظهر امروز در ساختمان شهدای رادیو برگزار شد.

شریف‌زاده هدف از برپایی این نشست را معرفی برنامه‌هایی دانست که به مناسبت سی‌وسومین سالگرد انقلاب اسلامی و آغاز بهار سی‌وچهارم در این شبکه تدارک دیده شده و افزود: همچنین تغییراتی در کنداکتور اعمال شده که این تغییرات از پنجم بهمن ماه در جدول پخش با افزودن 10 برنامه جدید اعمال می‌شود و این برنامه‌ها را متناسب با نیاز و شرایط ایرانیان خارج از کشور آماده کرده‌ایم.

وی ادامه داد: دهه فجر امسال نیز از ویژگی خاصی برخوردار است و در حالی سی‌وچهارمین بهار پیروزی را جشن می‌گیریم که میوه درخت تناور انقلاب اسلامی در آن سوی مرزها کام بسیاری از حق‌طلبان و جویندگان استقلال و آزادی و ارزش‌های اسلامی را شیرین کرده است. موج بیداری اسلامی که از اواخر سال 89 آغاز شد و شکل‌گیری این جریان مبارک به سقوط دو مستکبر منطقه منجر شد و رژیم مبارک و قذافی را به زانو درآورد.

مدیر شبکه جهانی صدای آشنا این اتفاقات را دلیلی بر پرشکوه‌ و پررنگ‌تر جلوه کردن دهه فجر امسال قلمداد و اظهار کرد: به همین دلیل ما در صددیم به شکل گسترده‌تری به این ماجرا بپردازیم و ایرانیان خارج از کشور که شاید سال‌هاست وطن خود را ندیده‌اند را با دستاوردهای انقلاب آشنا سازیم.

وی افزود: در همین راستا قرار شد خبرنگاری برای ماموریت به پاریس برود و با حضور در نوفل لوشاتو محل اقامت حضرت امام(ره) با سالمندان این محله به گفتگو بپردازد و خاطرات روزهای اقامت ایشان گزارش تهیه کند. این برنامه با عنوان "رادیو آفتاب" به صورت مشترک با شبکه جام جم همزمان از رادیو و تلویزیون روی آنتن می‌رود و جالب اینکه لوگوی حک شده بر میکروفن این خبرنگار نیز از یک سو آرم صدای آشنا و سوی دیگر آرم جام‌جم را روی خود دارد.

شریف‌زاده از فعالیت هر 6 گروه صدای آشنا برای تدارک برنامه‌های ویژه خبر داد و گفت: گروه رویدادها و تحلیل بین الملل در این زمینه چهار برنامه تدارک دیده که "بهار در زمستان" در 11 قسمت روزشمار انقلاب و تحلیل کارشناسانه آن به همراه بررسی تاثیر این رویداد در جهان اسلام را خواهد داشت. برنامه‌های "دیدگاه"، "مشروح خبر" و بخش‌های خبری نیز در این زمینه تدارک دیده شده‌اند.

وی ادامه داد: گروه فرهنگ و تمدن برنامه "صبح تازه، آفتاب نو" و "فرارو" را به روی آنتن می‌برد و گروه هنر و ادبیات نیز با "سلام ایران" دستاوردهای هنری انقلاب اسلامی را بررسی کرده و به معرفی هنر ایرانی اسلامی می‌پردازد. گروه جامعه و زندگی دو برنامه خواهد داشت که "به وقت تهران" با هدف اطلاع رسانی و گزارش از نمایشگاه‌ها، همایش‌ها و فعالیت‌های هنری فرهنگی در دهه فجر و "کانون مهر" با هدف بررسی تعامل اعضای خانواده در ایام پیروزی انقلاب روی آنتن خواهند رفت.

مدیر رادیو صدای آشنا همچنین از برنامه "زنگ ورزش" تولید گروه ورزش و تفریحات نام برد و درباره تغییرات جدول پخش این شبکه توضیح داد: سه برنامه اذان‌گاهی تدارک دیده‌ایم که "کوچه‌های آسمان" برای اذان صبح، "نوبت عاشقی" برای اذان ظهر و "لحظه دیدار" از سوی گروه دین و اندیشه برای اذان مغرب در نظر گرفته شده‌اند.

وی "نشانی آفتاب" را به عنوان دیگر برنامه گروه دین و اندیشه معرفی و اظهار کرد: گروه هنر و ادبیات سه برنامه تازه به جدول پخش افزوده‌اند که "گیشه" همزمان با جشنواره فیلم فجر به بررسی اتفاقات روز هنر سینمای ایران و جهان می‌پردازد، "بیکرانه" ادبیات عرفانی را بازخوانی کرده و به معرفی عرفان اصیل ایرانی اسلامی می‌پردازد و "پرنیان" نیز با هدف گسترش شعر و زبان فارسی در قالب مشاعره ارائه می‌شود.

شریف‌زاده در پایان به معرفی برنامه‌های جامعه و زندگی پرداخت و گفت: دو برنامه "همیشه بهار" و "صد دانه یاقوت" به صورت جنگ پخش می‌شوند که اولی برای مخاطب جوان و دومی برای مخاطب کودک و نوجوان است. برنامه "ایراندخت" این گروه نیز در قالب یک مونولوگ نمایشی به مسائل مربوط به زنان می‌پردازد.

جدول پخش شبکه جهانی رادیو صدای آشنا پنجم بهمن همزمان با نخستین روز ربیع‌الاول تغییر خواهد کرد.