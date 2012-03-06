مادران قصه گو صاحب کتاب راهنما شدند

به گزارش خبرگزاری مهر ، کتاب "چگونه یک مادر قصه گوی تمام عیار شویم؟" به کوشش حسین گل محمدی و به انگیزه برگزاری نخستین جشنواره مادران قصه گوی شهر تهران منتشر شده است.

بر اساس این گزارش، در کتاب "چگونه یک مادر قصه گوی تمام عیار شویم؟" به عنوان دومین تجربه حسین گل محمدی در زمینه کتاب های آموزشی مربوط به کودک و خانواده ، به زبانی ساده و به اجمال ، کاربردی ترین دانسته ها و فنون لازم برای قصه گو شدن ارایه شده است.

تاریخچه قصه گویی، تعاریف وچهارچوب های قصه، انواع قصه، فواید قصه گویی، ویژگی‌های قصه گو، فوت و فن‌های قصه‌گویی، ضرورت های قصه گویی موفق و رایج ترین روش های قصه گویی، از جمله عناوین و سرفصل های این کتاب است که همراه با تصاویر کارتونی و ذکر مثال ها و مصداق هایی روشن سعی کرده است مطالب خود را برای مخاطب عام تا حد امکان قابل درک و فهم نموده وبه گونه ای کاربردی ارایه دهد.

همچنین در پایان هر فصل کتاب بخشی تحت عنوان پرسش و تمرین در نظر گرفته شده تا مخاطب با به کارگیری آنها ، دانسته ها و یافته های خود را در عمل پیاده کند و صرفا متکی به تئوری نباشد.

کتاب" چگونه یک مادر قصه گوی تمام عیار شویم؟" در 48 صفحه و درقطع خشتی توسط ستاد ترویج فرهنگ مطالعه شهر تهران ، زیر نظر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران منتشر گردیده و علاقمندان برای تهیه آن می توانند با مراجعه به نزدیک ترین فرهنگسرا یا خانه فرهنگ منطقه زندگی خود ، علاوه بر تهیه آن ، در جریان جزییات برگزاری نخستین جشنواره "مادران قصه گوی شهر تهران" قرار گیرند.

گفتنی است درنخستین جشنواره "مادران قصه گوی شهر تهران" که از سوی ستاد ترویج فرهنگ مطالعه شهر تهران مستقر در فرهنگسرای خاتم برگزار می شود با ثبت‌نام از مادران علاقمند به قصه‌گویی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی ویژه در تمامی مناطق پایتخت ، شیوه‌های قصه‌گویی به آن‌ها آموزش داده می شود و پس از آن مادران در مکان‌های تعیین‌شده برای خردسالان و کودکان قصه می گویند و در پایان از بهترین مادران قصه گوی شهر تهران تقدیر و تجلیل می شود.