ایران دارای بالاترین سرعت رشد علمی منطقه/ پزشکی 50درصد تولیدات علمی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مصطفی قانعی روز سه شنبه در هفدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی افزود: در صورت تولید این میزان داروی با فناوری بالا از آرژانتین، برزیل، روسیه و هندوستان در تولید داروهای بیوتکنولوژی پیش می افتیم.

وی افزود: تا قبل از سال 84 دو محصول بیوتکنولوژی داشتیم که این تعداد در سال 88 به 11 محصول رسید و در صورت ادامه روند حمایتها تا پایان سال 91 به 24 محصول بیوتکنولوژی دست می یابیم که در این صورت از آرژانتین، برزیل، روسیه و هندوستان در تولید داروهای بیوتکنولوژی پیش می افتیم.

قانعی گفت: جمهوری اسلامی ایران بالاترین سرعت رشد علمی را در منطقه داشته و فاصله ما نسبت به رقیبان بسیار کم شده است. این در حالی است که بر اساس نقشه جامع علمی کشور باید در دو سال آینده به رتبه دوم منطقه دست می یافتیم اما این مهم اکنون محقق شده و در رتبه دوم قرار داریم و اگر با همین روند ادامه دهیم تا پایان دولت، به رتبه اول منطقه دست می یابیم.

وی افزود: وزارت بهداشت 5 درصد آموزش عالی را در اختیار دارد و 50 درصد تولیدات علمی کشور را به خود اختصاص داده است و این نشان دهنده بهره وری بالای این تولیدات است.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به طراحی نقشه جامع علمی بر اساس عهدنامه با دانشگاههای علوم پزشکی گفت: بر اساس این عهدنامه ماموریت دانشگاهها مشخص است و به عنوان نمونه دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 94 باید معادل کل تولیدات علمی که امروز کسب کرده ایم را دارا باشد.

وی یادآور شد: برخی می پرسند که این مقدار که به تولیدات علمی بها می دهید دستاوردی هم داشته اید که باید گفت، هر زمان تولید علم را رها کرده ایم متضرر شده ایم. در حال حاضر 40 درصد منابع مالی برای 5 درصد داروهای با فناوری بالا هزینه می شود، در صورتی که با تولید این نوع داروها می توانیم این منابع مالی را ذخیره کنیم.

قانعی با اشاره به شرکت 825 نفر در هفدهمین دوره جشنواره رازی یادآور شد: از جمع برگزیدگان جوان و دانشجو جشنواره رازی 44 درصد در دانشگاههای علوم پزشکی جذب شده اند و 80 نفر هم در سمت های پژوهشی قرار گرفته اند و وزارت بهداشت از نظر جذب برگزیدگان بسیار موفق عمل کرده است.