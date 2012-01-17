به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه عکاسی علی رفیع پور با عنوان گِل و گریه با موضوع آیین‌های عاشورایی خرم آباد در گالری کبک تهران برپا می‌شود.

ساعت 4 بعدازظهر روز جمعه 30 دیماه نمایشگاه عکسهای علی رفیع‌پور با عنوان گِل و گریه در نگارخانه کبک تهران افتتاح می‌شود و تا روز چهارشنبه 5 بهمن از ساعت 15 تا 20 همه روزه پذیرای علاقه‌مندان هنر عکاسی است.

نمایشگاه گِل و گریه که اولین نمایشگاه انفرادی عکاسی علی رفیع‌پور محسوب می‌شود، 33 تابلو عکس با ابعاد 60*40 با موضوع آیین‌ های عاشورایی خرم آباد" در یک بازه زمانی 6 ساله را در برمی‌گیرد.

علی رفیع پور عکاس سینما و تئاتر است و در حوزه اجتماعی هم فعالیت های بسیاری داشته است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای دیدن آثار نمایشگاه گِل و گریه به آدرس: تهران - میدان کتابی - ابتدای خیابان جلفا - خیابان پاکروان - نبش کوچه کبک - نگارخانه کبک مراجعه کنند.

جشنواره فرهنگی چهل خانه در پایتخت برگزار می‌شود

جشنواره فرهنگی چهل خانه، با هدف ترویج آیین همسایگی مبتنی بر آموزه‌های اصیل دینی و ملی، در مجتمع‌های مسکونی پرجمعیت مناطق 22 گانه تهران برگزار می شود.

اکبر بختیاری دبیر جشنواره فرهنگی چهل خانه با تأکید بر اهمیت فرهنگ همسایگی برای بهبود کیفیت زندگی در کلانشهر تهران و ضرورت ارتقاء آگاهی و مهارت های شهروندان در این زمینه گفت: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران طرح ترویج آیین همسایگی را در سطح مجتمع‌های مسکونی 100 واحدی و بالاتر در مناطق 22 گانه پایتخت اجرا می‌کند.

وی در ادامه افزود: فرهنگسرای تهران به عنوان مجری این طرح فراگیر و دبیرخانه جشنواره انتخاب و هم اکنون مراحل اجرایی این جشنواره در مناطق 22 گانه پایتخت آغاز شده است.

بختیاری مرحله اول طرح را شامل رجوع به مجتمع‌های مسکونی 100 واحدی و بالاتر و تکمیل بانک اطلاعات از طریق مدیران و اعضای هیات مدیره مجتمع ها اعلام کرد و گفت: این مرحله تا پایان سال جاری با کمک همیاران طرح انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه جلسات توجیهی اجرای طرح با نمایندگان فرهنگسراهای تهران برگزار شده است، افزود: تنها در منطقه 22 تهران 21 مجتمع 100 واحدی و بیشتر وجود دارد که بیش از 13 هزار واحد را شامل می‌شود و تاکنون 107 مجتمع که بیش از 53 هزار واحد مسکونی دارند، شناسایی شده‌اند.

وی با اشاره به شعار این جشنواره با عنوان "همسایه! ما سایه هم هستیم. همسایه! بیا سایه هم باشیم" اظهار کرد: جشنواره و طرح چهل خانه ماهیتی فرهنگی دارد و از طریق نصب تابلو های فرهنگی و اطلاع رسانی، انتشار و توزیع محصولات فرهنگی – هنری، راه‌اندازی وب سایت اطلاع رسانی و آموزشی، برگزاری مسابقات فرهنگی، تشکیل بانک اطلاعات مجتمع های مسکونی برای ارائه خدمات فرهنگی، تشکیل بانک اطلاعات مدیران مجتمع های مسکونی و توزیع مستمر و هدفمند اقلام و محصولات فرهنگی، اهداف جشنواره دنبال می شود.

