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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۰۲

برگزاری دوره یک روزه آشنائی با قوانین شوراها در رباط کریم

برگزاری دوره یک روزه آشنائی با قوانین شوراها در رباط کریم

رباط کریم - خبرگزاری مهر: دوره یک روزه آشنایی با قوانین شوراهای اسلامی شهر در شهرستان رباط کریم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قوانین و مسائل جاری شورا ها طی نشستی با حضور اعضای شورای اسلامی شهرهای نصیرشهر، صالح شهر، نسیم شهر، اسلامشهر و چهار دانگه، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه مقدم یکی از کارشناسان حوزه شهری و شوراها ضمن انتقال مباحث و نکاتی در مورد قوانین کلی شوراها بر ضرورت آشنائی کامل اعضای شوراهای اسلامی شهر به مسائل شهری از جمله شهرداری تاکید کرد و این عامل را از مسائل مهم در شورا ها برشمرد.

وی در ادامه با اشاره به وظایف اصلی شوراهای شهر در قبال شهروندان و ادارات اعلام کرد: تعامل همه جانبه و نیز راهکارهای مناسب در حوزه شورای اسلامی شهر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

این کارشناس مسائل و موارد حقوقی شوراها را نیز مورد بحث و گفتگو قرار داد و و از حیث حقوقی نکاتی را که شوراها با آن در ارتباط هستند، تشریح کرد.

در ادامه این نشست اعضای شوراهای اسلامی شهر بر تداوم چنین جلسات آموزشی از سوی استانداری تهران تاکید کردند و سپس به ارائه ابعاد مختلف قوانین شوراها و راهکارهای کارشناسی بحث و تبادل نظر پرداختند.

کد مطلب 1511696

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