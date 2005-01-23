بابك رياحي پور با آثار جديد پاپ - راك در راه است

باباك رياحي پور نوازنده گيتار باس و آهنگساز در گفت و گو با خبرنگار موسيقي "مهر"، ضمن بيان اين مطلب افزود: گروهي 4 نفره دور هم جمع شذه ايم كه نام آن را « آتما» (به معني روح و جان) گذاشته ايم.

بابك رياحي پور افزود: خوانندگي اين گروه را هومن جاويد به عهده دارد كه پيش از اين هم در آلبوم « آزمون و خطا» با من همكاري داشت.

وي در ادامه گفت: : تا به حال 4 قطعه از اين آلبوم را در فضاي موسيقي راك، پاپ و هوست تنظيم كرده ايم و سعي مان بر اين است كه اين صداها به روز باشد. در واقع مبنا را بر اين گذاشته ايم كه حتي اگر يك فردغير ايراني هم به اين آلبوم گوش كند،احساس غريبي نكند.

رياحي پور در مورد اشعار اين آلبوم گفت: تمامي اشعار ما كلاسيك هستند و متعلق به مولانا، حافظ و شاه نعمت الله ولي اند. اساس و پايه اين اشعار روي ذكر است و اهنگسازي كليه انها را خودم به عهده دارم.

رياحي پور در ادامه اين گفت و گو افزود: تلاشمان بر اين است كه راديويي فكر كنيم. تايم قطعات كوتاه باشد چون در عصري زندگي مي كنيم كه همه چيز سرعت را مي طلبد و شنونده بيشتر از 4 دقيقه حوصله گوش دادن به قطعه را ندارد. از سويي با اين كار ‏قطعات قابليت پخش از فرستنده هاي راديويي را پيدا مي كنند.

وي در پايان خاطر نشان كرد: ما با سازهاي گيتار، گيتار باس،سيكونسر، ‏درام و كيبورد اين آثار را اجرا مي كنيم. علاقمنديم كه پس از ماه محرم اين آلبوم متشر شود.