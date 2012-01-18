حجت الاسلام احمد شرفخانی معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه به مناسبت هفته وقف به خبرنگار مهر گفت: وقف یکی از سنتها و سیره پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) است و جایگاه رفیعی در اسلام دارد. خداوند عنایاتش را بواسطه وقف حتی پس از مرگ هم در اختیار بشر قرار داده و افراد می‎توانند با اینکار بعد از فوت مدیریت کامل بر اموال و دارایی‏هایشان داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه پیامبر(ص) و اهل بیت وقف کردن را فرهنگ سازی کردند و تبلیغ و ترویج در جهت صدقه جاریه سیره آنان بود افزود: وقف کارکرد اقتصادی و اجتماعی دارد به این ترتیب که از تجمع اموال جلوگیری می‎کند و عدالت اقتصادی و اجتماعی را در بردارد و نیاز نیازمندان را مرتفع می‏سازد.

شرفخانی درمورد تأثیر وقف در حفظ میراث فکری و فرهنگی جامعه اظهار داشت: یکی از حوزه های وقف همین موضوعات علمی، آموزشی و فکری و فرهنگی است. حوزه‏های علمیه، مدارس دینی، مراکز آموزشی و کتابخانه‏ها، بقاع متبرکه و امامزادگان همگی از جمله میراث فکری و فرهنگی کشور هستند که با وقوفشان حفظ و تقویت و ماندگار و جاودان شده‎اند.

معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه درباره موقوفه‎های متناسب با شرایط روز جامعه نیز گفت: مشاوره‎هایی در شهرستانها برای وقف در موضوعات جدید تدارک دیده شده‎ که واقفان می‎توانند نسبت به رفع نیازهای جدید جامعه در راستای آن اقدام کنند. ازدواج و اشتغال جوانان، تحصیل و نیازهای علمی و پژوهشی جامعه از جمله این نیازهاست.

وی در مورد تفاوت کارکرد مؤسسات خیریه با وقف هم یادآورشد: وقف بر اساس حکم شرعی و الهی است ولی فعالیت خیریه ای یک عمل شخصی است. همچین در خیریه‏ها با عوض شدن هیئت مدیره این سازمانها در کاربریهای آن تغییر ایجاد می‏شود ولی وقف جزئی از شئونات ولی فقیه است و هرگز کارکرد آن تغییر نخواهد کرد.