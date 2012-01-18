حجت الاسلام احمد شرفخانی معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه به مناسبت هفته وقف به خبرنگار مهر گفت: وقف یکی از سنتها و سیره پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) است و جایگاه رفیعی در اسلام دارد. خداوند عنایاتش را بواسطه وقف حتی پس از مرگ هم در اختیار بشر قرار داده و افراد میتوانند با اینکار بعد از فوت مدیریت کامل بر اموال و داراییهایشان داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه پیامبر(ص) و اهل بیت وقف کردن را فرهنگ سازی کردند و تبلیغ و ترویج در جهت صدقه جاریه سیره آنان بود افزود: وقف کارکرد اقتصادی و اجتماعی دارد به این ترتیب که از تجمع اموال جلوگیری میکند و عدالت اقتصادی و اجتماعی را در بردارد و نیاز نیازمندان را مرتفع میسازد.
شرفخانی درمورد تأثیر وقف در حفظ میراث فکری و فرهنگی جامعه اظهار داشت: یکی از حوزه های وقف همین موضوعات علمی، آموزشی و فکری و فرهنگی است. حوزههای علمیه، مدارس دینی، مراکز آموزشی و کتابخانهها، بقاع متبرکه و امامزادگان همگی از جمله میراث فکری و فرهنگی کشور هستند که با وقوفشان حفظ و تقویت و ماندگار و جاودان شدهاند.
معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه درباره موقوفههای متناسب با شرایط روز جامعه نیز گفت: مشاورههایی در شهرستانها برای وقف در موضوعات جدید تدارک دیده شده که واقفان میتوانند نسبت به رفع نیازهای جدید جامعه در راستای آن اقدام کنند. ازدواج و اشتغال جوانان، تحصیل و نیازهای علمی و پژوهشی جامعه از جمله این نیازهاست.
وی در مورد تفاوت کارکرد مؤسسات خیریه با وقف هم یادآورشد: وقف بر اساس حکم شرعی و الهی است ولی فعالیت خیریه ای یک عمل شخصی است. همچین در خیریهها با عوض شدن هیئت مدیره این سازمانها در کاربریهای آن تغییر ایجاد میشود ولی وقف جزئی از شئونات ولی فقیه است و هرگز کارکرد آن تغییر نخواهد کرد.
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