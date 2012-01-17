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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۰۵

عرب کنگان:

حقوق کارگران بر اساس قانون کار پرداخت شود

حقوق کارگران بر اساس قانون کار پرداخت شود

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان گفت: حقوق کارگران با توجه به نوع کار باید براساس قانون کار پرداخت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عرب کنگان ظهر سه شنبه در بازدید از معدن مس چهل کوره زاهدان ضمن دیدار با کارگران این معدن و بررسی مشکلات آنان اظهار داشت: کارگران این معدن باید مانند سایر کارگران از حقوق و مزایای مشمول قانون کار برخوردار شوند.

وی گفت: باید امکانات رفاهی مناسب از قبیل استراحتگاه، نهار خوری، نماز خانه، سرویس‌ های بهداشتی و سایر موارد که در قانون پیش ‌بینی شده است با توجه به دوری کارگاه از مناطق شهری برای کارگران فراهم شود.

وی از مدیران این مجموعه خواست با رعایت قوانین و مقررات همواره مدافع حقوق کارگران باشند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بیان داشت: این اداره کل آمادگی هر گونه همکاری در راستای حفظ اشتغال پایدار و تحول در زندگی مردم منطقه را دارد.

پروژه مس چهل کوره در منطقه عمومی نصرت آباد و به کار فرمایی معدن مس سرچشمه از 15 بهمن سال 89 آغاز به کار کرده و در حال حاضر 165 نفر کارگر در این معدن مشغول بکار هستند.
 

کد مطلب 1511717

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