به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابراهیم کریمی در مورد طرح تعویض کارت های قدیمی معافیت به کارتهای الکترونیکی هوشمند گفت: به منظور ارائه خدمات مطلوب تر و با سرعت بیشتر به هموطنان و یکپارچه سازی و تصحیح اطلاعات کارت ها،سازمان وظیفه عمومی ناجا، پیشنهاد اجرای طرح تعویض کارت ها را به ستاد کل نیروهای مسلح داد که این طرح با استقبال آنان روبرو شد.

وی با تاکید براینکه، اجرای این طرح، کاهش مراجعات مردمی، کاهش هزینه و زمان را برای هموطنان به دنبال دارد، افزود: با تجمیع اطلاعات در این کارت ها، هموطنان از این پس برای تایید اصالت کارت خود به جای مراجعه به پایین ترین رده خدمتی خود، با مراجعه به نزدیک ترین دفاتر خدمات الکترونیک، می توانند اصالت کارت خود را تایید کنند.

کریمی با اعلام اینکه کارت های الکترونیکی هوشمند علاوه براین، قابلیت تعیین اصالت را در خود دارند، توضیح داد: دستگاه هایی در سازمان پیش بینی شده که قادر به خواندن کدهای امنیتی کارت و تایید اصالت آن است.

این مقام مسئول همچنین یکی دیگر از مزایای اجرای این طرح را، دریافت المثنی در صورت مفقود شدن کارت، در کمترین زمان ممکن اعلام کرد و افزود: در حال حاضر در صورت مفقود شدن کارت، به دلیل عدم تجمیع اطلاعات، استعلام و جمع آوری اطلاعات از دیگر سازمانها برای صدورالمثنی، 6 تا7 ماه به طول می انجامد، اما با یکپارچه سازی اطلاعات، کمتراز 10 روز صادر خواهد شد.

به گفته جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا، تجمیع اطلاعات در کارت های جدید، علاوه براین منجر به بالابردن ضریب امنیتی کارت به منظور ممانعت از جعل می شود.

جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا، یادآور شد: کسانی که از ابتدای سال 88، کارت معافیت غیرهوشمند دریافت کرده اند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک، پس از پرکردن فرم درخواست، مدارک لازم به همراه اصل کارت معافیت را دراختیاراین دفاتر قرار داده و در مقابل رسیدی دریافت می کنند که ظرف یک ماه به جای کارت معافیت آنها عمل می کند تا در صورت نیاز، از این رسید بجای کارت استفاده کنند.

کریمی افزود: ظرف مدت 6 ماه یعنی تا پایان خرداد 91، تعویض تمامی کارت های معافیت و جایگزینی کارت های هوشمند، به طول خواهد انجامید که پس از این زمان، تمامی کارت های قدیمی معافیت، از درجه اعتبار ساقط خواهند شد.

وی با تاکید براینکه، تمامی مراحل تعویض کارت در دفاتر، بیشتر از یک ماه به طول نخواهد انجامید، تصریح کرد: درصورتی که مراحل تعویض بیشتراز یک ماه به طول انجامد، دفاتر موظف به ارایه رسید مجدد دیگری به متقاضی هستندکه این رسید، مدت یک ماه دیگر دارای اعتبار است.

به گفته این مقام انتظامی، از اول تیرماه نیز تعویض کارت پایان خدمت آغاز و ظرف 18 ماه نیز این پروژه به پایان می رسد.

سردار کریمی تاکید کرد: از تمامی هموطنان می خواهیم برای تعویض کارت معافیت خود براساس تاریخ های اعلامی از سوی سازمان وظیفه عمومی، به دفاتر مراجعه کنند.

وی در پایان گفت: هموطنان برای اطلاع از فراخوانها و همچنین تعرفه های تعویض کارت، می توانند به سایت وظیفه عمومی به آدرس: WWW.police.ir مراجعه کنند.