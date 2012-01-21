سیدصولت مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: صرف اینکه فردی دارای فلان گرایش است مجوز ورودش نیست و صرف اینکه فردی عضو فلان تشکل است نیز مجوز حذفش نیست. اشخاص را با خودشان می‌سنجند نه با جریانات. بنابراین هر شخصی مستقل از اینکه وابستگی سیاسی به جریانی داشته باشد با خودش سنجیده می‌شود.

رئیس ستاد انتخابات کشور در پاسخ به اینکه "آیا قرار گرفتن عنوان جریان انحرافی بر برخی داوطلبان نمایندگی انتخابات مجلس نهم در روند بررسی صلاحیتشان موثر بوده است؟" گفت: ما مسئول رسیدگی به صلاحیت‌ها نیستیم. هیئت‌های اجرایی نیز از ما فرمان نمی‌گیرند بلکه هیئت‌های اجرایی مستقل هستند و صلاحیت‌ها در چارچوب قانون رسیدگی می‌کنند اما فکر می‌کنم در ادبیات رسیدگی به صلاحیت‌ها، کلید واژه‌های سیاسی موثر نبوده‌اند.