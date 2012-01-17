دو شرور مسلح در دلگان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمید فهیمی ‌راد ظهر سه شنبه اظهار داشت: ماموران انتظامی یگان امداد شهرستان دلگان در حال گشت ‌زنی و برقراری امنیت در محور دلگان به زهکلوت به یک دستگاه خودروی پراید مشکوک شدند و بلافاصله برای متوقف کردن آن اقدام کردند.

وی گفت: سرنشینان خودرو پراید که از اشرار مسلح و تحت تعقیب بودند با تیراندازی قصد فرار داشتند که با اقدام به موقع و آتش پر حجم ماموران دو نفر از آنان دستگیر و یک نفر نیز به هلاکت رسید.

وی افزود: در این درگیری، گروهبان یکم وحید زروندی بر اثر اصابت گلوله اشرار به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان بیان داشت: در این عملیات سرکرده اشرار مسلح که به اتهام چندین فقره قتل و شرارت تحت تعقیب مراجع قضایی قرار داشت دستگیر و از اشرار مسلح دو قبضه سلاح جنگی به همراه مهمات مربوطه و یک دستگاه خودرو پراید کشف و ضبط شده است.