  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۷ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۰۹

سردار فهیمی راد:

دو شرور مسلح در دلگان دستگیر شدند

دو شرور مسلح در دلگان دستگیر شدند

زاهدان - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: دو شرور مسلح طی درگیری با ماموران انتظامی شهرستان دلگان دستگیر و یک نفر نیز به هلاکت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمید فهیمی ‌راد ظهر سه شنبه اظهار داشت: ماموران انتظامی یگان امداد شهرستان دلگان در حال گشت ‌زنی و برقراری امنیت در محور دلگان به زهکلوت به یک دستگاه خودروی پراید مشکوک شدند و بلافاصله برای متوقف کردن آن اقدام کردند.

وی گفت: سرنشینان خودرو پراید که از اشرار مسلح و تحت تعقیب بودند با تیراندازی قصد فرار داشتند که با اقدام به موقع و آتش پر حجم ماموران دو نفر از آنان دستگیر و یک نفر نیز به هلاکت رسید.

وی افزود: در این درگیری، گروهبان یکم وحید زروندی بر اثر اصابت گلوله اشرار به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان بیان داشت: در این عملیات سرکرده اشرار مسلح که به اتهام چندین فقره قتل و شرارت تحت تعقیب مراجع قضایی قرار داشت دستگیر و از اشرار مسلح دو قبضه سلاح جنگی به همراه مهمات مربوطه و یک دستگاه خودرو پراید کشف و ضبط شده است.

کد مطلب 1511723

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها