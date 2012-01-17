به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا دیدار تیم‌های بنی یاس امارات و العربی قطر از گروه دوم مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در ابوظبی که در تاریخ 16 اسفند 90 برگزار خواهد شد را علیرضا فغانی سوت خواهد زد و محمدرضا ابوالفضلی و سعید علی ن‍ژادیان کمک‌های او خواهند بود. داور چهارم این بازی نیز محسن قهرمانی است.

در دیگر دیدار از مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا که از گروه هشتم مسابقات بین تیم‌های جئونبوک هیوندای موتورز کره جنوبی و گوانگجوی چین در تاریخ 17 اسفند 90 در جونجوی کره جنوبی برگزار می شود را سعید مظفری‌زاده به عنوان داور وسط و رضاسخندان و غلامحسین کهوری به عنوان کمک داور دوم قضاوت خواهند کرد. داور چهارم این بازی اکبر بخشی‌زاده خواهد بود.

براساس اعلام سایت رسمی فدراسیون فوتبال، داوران ایرانی در رقابت‌های جام کنفدراسیون فوتبال آسیا هم قضاوت می‌کنند و در دیدار گروه چهارم این مسابقات دیدار بازنده مسابقه تیم‌های الشباب امارات و نفتچی ازبکستان در مقابل الوحده اردن که ممکن است در دبی یا فرغانه ازبکستان در تاریخ 17 اسفند 90 برگزار شود هدایت ممبینی به عنوان داور وسط قضاوت خواهد کرد و دو کمک داور از قطر و سوریه او را در این بازی یاری خواهند کرد. داور چهارم این مسابقه هم از کشور سوریه خواهد بود.

در دیگر دیدار AFC Cup که از گروه اول مسابقات بین القادسیه کویت و السواق عمان در تاریخ 16 اسفند 90 در کویت برگزار می‌شود، یدالله جهانبازی داور وسط و کمک‌هایش به ترتیب محمدرضا منصوری از ایران و "کوریا شاجی" از هند خواهند بود. داور چهارم این بازی نیز از کشور هند است.