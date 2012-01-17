پیام نور البرز در محل خود باقی می ماند

محمدعلی قره در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر در ساختمان جدید دانشگاه پیام نور البرز 20 هزار دانشجو مستقر شدندو مشکل سیستم گرمایشی این دانشگاه نیز برطرف شده است.

وی افزود: دانشگاه به زودی به تجهیزات مورد نیاز مجهز و دومین سالن آن نیز به بهره برداری می رسد.

رئیس دانشگاه پیام نور البرز در خصوص واگذاری بخشی از زمین و یا ساختمان دانشگاه پیام نور به صدا و سیما اظهار داشت: استاندار البرز پیشنهاد واگذاری بخشی از زمین دانشگاه پیام نور به صدا و سیما را مطرح کرده اند که این موضوع تصمیمی چند جانبه میان پیام نور، استانداری و صدا و سیماست.

وی گفت: بر اساس نامه کتبی معاون اول رئیس جمهور دانشگاه پیام نور البرز باید در محلی که متعلق به خودش است مستقر بماند.

قره افزود: واگذاری بخشی از زمین دانشگاه دانشگاه پیام نور به صدا و سیما هم در صورت توافق نهایی صورت می گیرد.

این در حالیست که مدتی است استاندار البرز از واگذاری 15 هکتار از زمین دانشگاه پیام نور به صدا و سیمای البرز خبر داد بود.

صدا و سیمای البرز در حال حاضر معطل محلی مناسب برای راه اندازی شبکه استانی است که ساختمان و موقعیت آن قابل بهره برداری فنی باشد و ساختمان دانشگاه پیام نور به گفته کارشناسان مناسب ترین مکان برای این اقدام است.