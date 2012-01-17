رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه با حضور قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور و مدیران فرهنگی ادارات و سازمان های دولتی استان کردستان، حجت الاسلام محمد شریف شریفی رئیس سابق این نهاد تودیع و به جای وی حجت الاسلام محمد صالحی به سمت ریاست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان معرفی شد.

رئیس جدید شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان در این مراسم اظهار داشت: با توجه به اینکه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نهادی وظیفه محور و نهادی با تشکلهای مقدس است و انتظار می رود که با حمایت و مشارکت سایر دستگاه های دولتی برنامه های خوبی در استان اجرایی شود.

حجت الاسلام محمد صالحی بیان کرد: در استان کردستان در بین تمام نهادها و ادارات فضای همکاری و تعامل بسیار خوبی برقرار است که این فضا یکی از ویژگیها برای تقویت و توسعه فعالیتها و برنامه های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی است.

وی با بیان اینکه فرق اساسی این مراسم با دیگر مراسمات تودیع و معارفه تقدیری و تجلیلی بودن آن از رئیس سابق است، بیان کرد: نظارت و مدیریت دقیق این نهاد بر اجرای مناسبت های کشوری دستگاه ها را تقویت و نتایج ارزنده ای را به وجود می آورد.

حجت الاسلام شریفی برای ادامه فعالیت های کاری خود به تهران منتقل شده است و در سابقه مدیریتی حجت الاسلام صالحی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قروه به چشم می خورد.