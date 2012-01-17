نادیده گرفتن حقوق کارگران در کارخانجات اپل/ خطرات مرتبط با بهداشت محیط کار

به گزارش خبرگزاری مهر، اپل برای اولین بار گزارشی درباره وضعیت کارخانجات و شرکتهایی که قطعات محصولات آن را می سازند منتشر کرد. جزئیات این سند، شرایط کار در کارخانه های 156 ارائه دهنده اپل را که در میان آنها نامهای بزرگی چون سونی، اینتل، سامسونگ و فاکس کان نیز دیده می شوند، ارائه می کند.

در حقیقت اپل از سال 2010 تصمیم گرفت که شرایط کار در تمام کارخانجات زنجیره ارائه دهندگان خود را شفاف سازی کند و این گزارش حاصل این تصمیم کوپرتینو در این خصوص است.

این تصمیم اپل از زمانی آغاز شد که 14 کارگر شرکت "فاکس کان" در چین دست به خودکشی زدند.

در سال 2010 در پی این خودکشی ها، Southern Weekly به عنوان یکی از آزادیخواه ترین روزنامه های چینی تصمیم گرفت گزارشگر جوانی را برای جمع آوری اطلاعات به عنوان یک کارگر به این کارخانه بفرستد و به صورت همزمان گزارشگر ارشدی را برای مصاحبه با مدیران اجرایی کارخانه روانه کردند. ماموریت کشف واقعیت رویدادهایی بود که در کارخانه در حال رخ دادن بود تا نشانه ای از دلایل این خودکشی ها کشف شود.

"لیو ژی یی" خبرنگار 20 ساله این روزنامه طی 28 روز جستجو از کشف اینکه چگونه کارگران این کارخانه مانند بردگان مورد استفاده قرار می گیرند، شگفت زده شد و در گزارش خود نوشت که این کارکنان تمام روز را کار می کنند و تنها کار خود را برای مدت زمانی بسیار کوتاه به منظور خوردن غذا یا خوابیدن متوقف می کنند. آنها هر روز به جز روزهای تعطیل کارهای تکراری را به صورت مداوم انجام می دهند.

در ابتدای سال 2011، حافظان محیط زیست در چین، شرکت آمریکایی اپل را به خاطر کوتاهی در نظارت دقیق و حفظ شأن کارگران کارخانجاتی که محصولات این شرکت را در چین تولید می کنند مورد انتقاد قرار دادند.

ب گفته این کارشناسان، این کوتاهی موجب شده است که این کارخانجات از مقررات امنیت محیط زیست سرپیچی کنند. در این کارخانجات صدها کارگر در شرایط سخت مشغول به کارند.

"ما جون" از موسسه امور عمومی و زیست محیطی چین در این خصوص توضیح داد: "ما کشف کردیم که اپل به مقررات خود برای تضمین امنیت کار و مقام و شأن کارگران احترام نمی گذارد. اپل تنها نگران قیمت و کیفیت محصولات خود است و توجهی به مسائلی از قبیل محیط زیست و شرایط اجتماعی ندارد."

نتایج تحقیقاتی با عنوان "چهره دیگر اپل" (The other face of Apple) که در آنزمان به مدت 9 ماه انجام شد نشان داد که حداقل 49 کارگر چینی که در کارخانجات همکار اپل کار می کردند بیمار بودند.

علت این بیماری، نوعی ماده حلال به نام "ان- هگزان" بود که برای تمیز کردن نمایشگرهای لمسی استفاده می شود. شرکت دیگری با عنوان "وین تک" نیز اظهار داشت که پس از توقف استفاده از "ان- هگزان" کارگران سلامت خود را بازیافتند.

این موسسه چینی حافظ محیط زیست تحقیقات دیگری را بر روی 29 شرکت چند ملیتی در بخش فناوری انجام داد. به اعتقاد این سازمان چینی، این شرکتهای فناوری کارگران را در معرض خطر بهداشتی قرار داده و موجب آلودگی محیط زیست می شوند.

نتایج این تحقیقات نشان می دهد که اپل رتبه آخر از این 29 شرکت را به دست آورد. علت این مسئله ناهنجاریهایی است که در فرایند تولید برخی محصولات اپل به ویژه "آی- پد" و "آی- فن" وجود دارد.

در راستای این موارد، اکنون اپل گزارش خود را از این کارخانجات ارائه کرد. در این گزارش سال 2012، شرکت کوپرتینو تنها به ارائه فهرست گروههای صنعتی خود نمی پردازد بلکه جزئیات دقیقی درباره کنترلهایی که در سال 2011 در این شرکتها انجام داده را منتشر کرده است.

اپل برای تدوین این گزارش، در سراسر سال 2011 در مجموع، 229 کنترل موثر را انجام داد. این درحالی است که در دوره سه ساله 2007 تا 2010 تنها 288 کنترل را انجام داده بود.

این بررسیها که تمام فضاههای زنجیره توزیع از بخش ساخت قطعات تا سوار کردن آنها را در بر می گرفت در پایان نشان داد که نسبت به سال 2010 در سال 2011 حقوق کارگران کمتر نقض شده است که این نقضها موارد مختلفی چون مشکلاتی در پرداخت حقوق، خطرات مرتبط با بهداشت محیط کار، پرداخت پاداش و مزایا به کارگران و در مواردی نیز استخدام کودکان را شامل می شد.

گوشه هایی از گزارش وضعیت کارخانجات ارائه کننده محصولات اپل در سال 2011 به شرح زیر است:

- ارائه کنندگان اپل تنها در 38 درصد از موارد به قانون 60 ساعت کار در هفته احترام می گذاشتند

- در 93 واحد صنعتی بیش از 50 درصد از کارگران بیش از 60 ساعت کار در هفته را به ثبت رساندند

- از 220 شرکت، 108 مورد اضافه کار پرداخت نکردند

- در 90 واحد صنعتی، کارگران حداقل یکبار در ماه 6 روز متوالی کار کردند

- در 37 کارخانه کنترلهایی برای تضمین حداقل یکروز استراحت کارگران در هفته وجود نداشت

- در 5 کارخانه، 6 مورد کار کودکان مشاهده شد که در این کارخانجات پیش از این نیز 13 مورد کار کودکان ثبت شده بود

- 68 واحد صنعتی، از ارائه پاداش و مزایایی چون بیمه، آزمایشات پزشکی رایگان متناسب با وضعیت کار که برپایه قانون ملزم به عرضه آنها بودند خودداری کردند

- 49 کارخانه از دادن مرخصی استحقاقی یا مرخصی طول درمان به کارگران خود امتناع کردند

- 56 واحد صنعتی روشهایی را برای حمایت از حقوق کارگران زن باردار در اختیار نداشتند

- 18 کارخانه تست هپاتیت نوع B و 52 کارخانه هیچ روشی را برای کنترل این بیماری برپایه این تستها ارائه نکردند

- 3 کارخانه درمورد دفاتر حسابرسی دروغ گفتند و یا درباره اطلاعات مربوط به حقوق و ساعات کار اطلاعات گمراه کننده ای را به بازرسان اپل ارائه کردند

- 112 کارخانه مواد شیمیایی خطرناک را به روشهای صحیحی جابجا، دستکاری و یا انبار نمی کردند

- 69 واحد صنعتی زباله های خطرناک را به روشهای صحیحی بازیافت یا دفع نمی کردند

- در 2 کارخانه به دلیل مدیریت غلط خاکه های سوختی، چندین کشته و مجروح برجای ماند (یکی از این کارخانه ها روش خود را درست کرد و دیگری تعطیل شد. یکی از این شرکتها فاکس کان بود که در آن 4 کارگر کشته و 18 تن دیگر مجروح شدند و در کارخانه "ری- تنگ" 59 کارگر مجروح شدند)

اپل در کنار انتشار این گزارش، به منظور نظارت بهتر بر موقعیت موجود به ویژه در سطح اقتصادی، تصمیم گرفت یک برنامه حمایتی را به تمام کارگران کارخانجاتی که مونتاژ نهایی را انجام می دهند ارائه کند. این برنامه، آموزشهایی را در مورد مسائل مالی، رایانه، زبان انگلیسی و سایر موضوعات عرضه می کند و تاکنون بیش از 60 هزار کارگر شرکتهای ارائه کننده محصولات اپل در سراسر دنیا در این برنامه شرکت کرده اند.