انتخابات کانون توجه برنامه‌ های فرهنگی دهه فجر قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌ الاسلام عباس دانشی ظهر سه شنبه اظهار داشت: دهه فجر امسال به لحاظ انتخابات مجلس شورای اسلامی از اهمیت فراوانی برخوردار است به همین منظور باید جشن‌ ها و برنامه‌ های فرهنگی این دهه در راستای تشویق مردم برای مشارکت حداکثری در انتخابات برنامه‌ ریزی شود.

وی تقارن دهه فجر را با هفته وحدت به فال نیک گرفت و گفت: با توجه به هجمه‌ های دشمن برای خدشه‌ دار کردن وحدت ملی، در دهه فجر امسال باید برنامه‌ های فرهنگی مبتنی بر وحدت بین شیعه و سنی اجرا شود.

وی بر اجرای تنوع و نشاط در برنامه‌ های فرهنگی دهه فجر تاکید کرد و افزود: باید از ظرفیت‌ های تکایا، مساجد و حسینیه‌ ها برای برگزاری جشن ‌های دهه فجر نهایت استفاده صورت گیرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بیان داشت: این اداره کل بخش خصوصی را برای اجرای برنامه ‌های شاد و مفرح فرهنگی فعال کرده است.

وی گفت: اجرای موسیقی با سه گویش محلی، برپایی 10 جشن بزرگ در شهرستان‌ ها، اکران پنج فیلم جشنواره فیلم فجر در زاهدان به مدت 10 شب، اجرای هزار و 357 برنامه محوری فرهنگی و هنری مختص دانش ‌آموزان و والدین آنها، برگزاری جشنواره فرهنگی و ورزش سیستان و بلوچستان و برپایی ایستگاه جنگ شادی در چند میدان اصلی زاهدان از جمله برنامه ‌های کمیته فرهنگی و هنری دهه فجر است.

وی افزود: از دیگر برنامه های این کمیته، برگزاری همایش وحدت علمای شیعه و سنی، کنگره شعر وحدت در ایرانشهر، شب شعر وحدت در آئینه بصیرت، برپایی مراسم جشن انقلاب در 200 پایگاه مقاومت و برگزاری جشنواره مخترعان و مبتکران بسیج و جشنواره ملی شعر دفاع مقدس در زاهدان است.

دانشی اظهار داشت: مسابقه وبلاگ‌ نویسی دهه فجر، برپایی ایستگاه صلواتی در سطح شهرهای استان، برپایی جشن در 100 کانون فرهنگی و هنری مساجد، برپایی ایستگاه نقاشی، مراسم ختم قرآن در 33 آموزشگاه، برگزاری جشنواره فیلم کوتاه در کنارک و چابهار، نمایشگاه عکس عاشوراییان در زاهدان، برگزاری مسابقه پیامک ‌نویسی، برپایی هم‌ اندیشی در دانشگاه سیستان و بلوچستان، برگزاری سومین ورک شاپ نقاشی و نقاشی خط دهه فجر، رونمایی از آلبوم حسن یادگارزاده و همایش یک روزه خوشنویسان استان با انقلاب از دیگر برنامه های کمیته فرهنگی و هنری دهه فجر است.