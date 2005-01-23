ارائه پرونده اي از سوي وزير امورخارجه انگليس به مجلس عوام در مخالفت با حمله احتمالي به ايران

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه ، روزنامه انگليسي ساندي تايمز درگزارشي نوشت : جك استراو وزير امور خارجه انگليس با تهيه پرونده اي دويست صفحه اي هرگونه اقدام نظامي عليه ايران را منتقي دانسته در اين پرونده بر استفاده از راه حل قابل بحث و ديپلماتيك براي جلو گيري از دستيابي ايران به تسليحات هسته اي تاكيد كرده است.



اين روزنامه در گزارش خود مي نويسد كه دراين پرونده با اشاره به حق پادماني ايران براي استفاده صلح آميز از فناوري هسته اي آمده است : راه حلي مسالمت آميز كه از سوي انگليس ، آلمان و فرانسه رهبري مي شود بهترين منافع را براي ايران و جامعه بين المللي در پي دارد .

ساندي تايمز گزارش داد اين پرونده كه " برنامه هسته اي ايران " عنوان گرفته است هفته گذشته بي سر و صدا در مجلس عوام انگليس در آستانه مراسم تحليف بوش ، و به علت نگراني از وقوع يك اختلاف علني با واشنگتن منتشرشد .

اين روزنامه انگليسي در گزارش خود خاطرنشان كرد كه تنش هاي خصوصي به شدت بين انگليس و آمريكا بالا گرفته است .

اين روزنامه همچنين خاطرنشان كرد اين پيام كه دولت انگليس نمي خواهد در جنگ ديگري در خاورميانه نقش داشته باشد از سوي توني بلر نخست وزير انگليس تقويت خواهد شد و وي اين پيام را درديدار با بوش كه ماه آينده در بروكسل برگزار خواهد شد و در اجلاس ماه مي انگليس و آمريكا در واشنگتن منعكس خواهد كرد .

در گزارش ساندي تايمز آمده است كه استرو درديدار ماه آينده خود با كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آينده آمريكا در لندن اين پرونده را مطرح خواهد كرد .