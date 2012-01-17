دوربین های نظارت تصویری در پایانه های مسافربری مشهد شبانه روزی فعال است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن شریعتی اظهارکرد: طی هماهنگی به عمل آمده با سازمان‌های اتوبوسرانی و تاکسیرانی نسبت به تقویت واختصاص اتوبوس و سرویس دهی درون شهری به وسیله تاکسی به هیئت های عزاداری وکاروان ها اقدام شده است.

وی ادامه داد: مجتمع تعمیرگاهی در طول ایام تعطیلات دهه آخر صفر آماده سرویس دهی به ناوگان برون شهری و رانندگان است.

مدیر عامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد تاکید کرد: تمامی واحد های خدماتی پایانه های مسافربری به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات است.

شریعتی بیان کرد: طی هماهنگی با پلیس انتظامی، پلیس راهور و پلیس راه ارتقاء خدمات حمل و نقلی و امنیت زائران و مسافران و همچنین رفع ترافیک مبادی ورودی وخروجی پایانه ها در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه پایانه های مسافربری معراج و راه ابریشم نیز همچنان آماده سرویس دهی وارائه خدمات هستند، تصریح کرد: پایانه مسافربری معراج به شهرهای شمالی استان خراسان رضوی و شمالی و پایانه مسافربری راه ابریشم و ایستگاه سوار کلات، سرخس، کلات ، فریمان ، تایباد، تربت جام سرویس دهی خواهد داشت.

شریعتی افزود: طی هماهنگی به عمل آمده با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، پیش بینی تامین سوخت اتوبوس‌ها در این ایام شده است.

وی ادامه داد: خوابگاه رانندگان در پایانه مسافربری امام رضا (ع) به صورت شبانه روزی فعال است.

مدیر عامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد تصریح کرد: نمایندگان اداره کل حمل ونقل، مستقر در جنب اطلاعات پایانه مسافربری آماده رسیدگی به هرگونه شکایت حمل ونقلی از شرکت‌های مسافربری و رانندگان هستند.

شریعتی با بیان پیشنهاداتی در خصوص ازدحام بیش از حد مسافران در پایانه مسافربری در سالروز شهادت امام رضا (ع) و روز بعد از آن گفت: به جهت سهولت در بازگشت مسافران وزائران به ویژه کاروان ها و هیئت های سوگوار، برنامه ریزی بازگشت به مقاصد مورد نظر خود را حتی المقدور دو روز بعد از سالروز شهادت امام رضا (ع) انجام داده و پیش بینی لازم را در این خصوص داشته باشند.