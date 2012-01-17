"خادمان شهر بهشت" به استقبال کاروان های پیاده مشهد می روند

به گزارش ‌خبرنگار مهر، علی اکبرعصار نیا قبل از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی استقبال از زائران پیاده اظهار داشت: در آستانه فرارسیدن ایام شهادت امام رضا(ع) و حضور کاروان های پیاده در مشهد، خادمان شهربهشت برای پذیرایی و پخت غذای نذری و توزیع آن در ایستگاه های مستقر در ورودی شهر اعلام آمادگی کرده اند.

عصارنیا تصریح کرد: این اقدام در راستای سنت حسنه استقبال از زائران پیاده، در ایستگاه های استقبال از زائر انجام می شود.

مدیرعامل سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری در خصوص خدمات خادمین شهر بهشت در این ایستگاه تصریح کرد: خادمین قرار است از زائران با پذیرایی، شستشوی پای آنان، پانسمان زخم ها و ارائه برخی وسایل مورد نیاز زائران نظیر جوراب، کلاه، چتر استقبال کنند.

وی با اشاره به حضور بانوان در این ایستگاه ها ادامه داد: سال گذشته نیز خادمین شهر بهشت در ایستگاه های مستقر در ورودی های شهر حضور داشتند و خدمت رسانی کردند که امسال نیز پیش بینی می شود این تعداد افزایش یابد.

وی اضافه کرد: در این طرح که به طور کلی با هدف ترغیب شهروندان به پیاده روی و همراهی زائران پیاده تا حرم رضوی تعریف شده است تعدادی محصول فرهنگی بین مردم توزیع خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه طرح "چند قدم تا بهشت" در راستای نشر فرهنگ و معارف رضوی و ترویج سبک زندگی دینی و توجه دادن خانواده های مشهدی به جایگاه والای امام رضا(ع) در مسیرهای منتهی به حرم رضوی اجرا می شود، گفت: در همین راستا در میدان شهدای مشهد استراحتگاه زائران و مجاوران با ظرفیت حدود هزار صندلی تعبیه شده است.