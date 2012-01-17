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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۱۸

آبخضر:

برنامه های دهه فجر با تاکید بر وحدت بیشتر برنامه ریزی شود

برنامه های دهه فجر با تاکید بر وحدت بیشتر برنامه ریزی شود

سنندج - خبرگزاری مهر: قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور اظهار داشت: با توجه به تقارت هفته وحدت با ایام دهه مبارک فجر باید برنامه های سال جاری با محوریت تاکید بر وحدت بیشتر در جامعه برگزار شود.

به گزارش  خبرنگار مهر، علی اصغر آبخضر ظهر سه شنبه در مرسم تودیع و معارفه رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان اظهار داشت: با توجه به اینکه کار شوراهای هماهنگی تبلیغات اسلامی مدیریت و هدایت مراسم ملی و مذهبی است این نهاد به طور چشمگیری در کنترل و هدایت مراسم ها موثر و موفق عمل کرده است.

وی با بیان اینکه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نهادی مولد انقلاب اسلامی است، افزود: نگاه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نگاهی همگام با ملاحظات نظام و با نیت مثبت است که با کمترین هزینه فایده و اثرگذاری زیادی در بطن انقلاب و نظام اسلامی دارد.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور با بیان اینکه قرآن، انقلاب اسلامی، بنیانگذاری امام فرزانه، منویات و بیانات رهبر کبیر انقلاب و تجلی خون شهدا سرمایه های اصلی و محوری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی است، اظهار داشت: سرمایه های این نهاد در دو حوزه اجتماعی و معنوی است که حضور آگاه و همیشه بیدار مردم در صحنه سرمایه اصلی و در بخش اجتماعی این نهاد است.

آبخضر بیان کرد: حمایت از ولایت فقیه بزرگترین و تنها افتخار شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی است که به علت رابط و پل ارتباطی با مردم و مدیران ریسک در این نهاد وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه فتنه سال های 78 و 88 با حضور مردم خنثی شد، افزود: کار کارشناسی شده توسط نیروهای متعهد شورای هماهنگی و مقدمات حضور مردم توسط این افراد طراحی و مدیریت شد که بعد از انقلاب اسلامی بزرگترین و کم نظیرترین توطئه از سوی دشمنان که با درایت به شکست انجامید، فتنه سال 88 بود.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور تقارن هفته وحدت و دهه فرخنده فجر را در سال 90 یکی از مبارک ترین نتایج انقلاب بعد از سقوط رژیم شاهنشاهی دانست و گفت: هفته وحدت بزرگترین عهد و پیمان مذهبی مسلمانان و دهه مبارک فجر اوج افتخار ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی است که در سال 90 این تقارن همبستگی و اتحاد مردم را بیش از پیش افزایش داده است و به همین دلیل برنامه های دهه فجر باید با رویکرد توجه بیشتر به وحدت برگزار شود.

آبخضر دهه فجر را ظرفیت بزرگ انقلاب دانست و اظهار داشت: انقلاب اسلامی مثل دریایی است که تنها مقداری از بدنه آن در این 30 سال کشف شده است و نتیجه آن بعد از بیداری دیگر ملل اسلامی به واقعیت پیوسته است.

وی سالگرد سقوط حسنی مبارک در 22 بهمن و مصادف شدن این روز با سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ملت ایران را افتخاری بزرگ دانست و بیان کرد: نتیجه انقلاب اسلامی ایران در منطقه با بیداری اسلامی نمایانگر شده است و ترکش های آن در موج های مردمی در اروپا و حتی آمریکا را فراگرفته است.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور شروع موج دوم بیداری اسلامی را همزمان با سقوط استعمارگران جهان دانست و بیان کرد: انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و حضور حداکثری مردم بر اقتدار و توان کشور می افزاید.

آبخضر بیان کرد: با مدیریت و تلاش بیشتر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مشارکت از سوی اقشار مختلف مردم در این انتخابات افزایش می یابد و فضا برای حضور کاندیداهای مختلف از لایه های مختلف جامعه آزاد و فضای تبلیغ آنها وسیع و گسترده می شود.

وی در پایان اعلام کرد: با افزایش همکاری ادارات دولتی و افزایش حضور مردم جریانات منحرف و مخالف با سیاست نظام و بیراهه های سیاسی به انتخابات راه پیدا نمی کند و این امر در نتیجه درایت و حضور مردم و پشتیبانی و حمایت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از ولایت فقیه دنبال می شود.

در این مراسم حجت الاسلام محمد شریف شریفی رئیس سابق این نهاد تودیع و به جای وی حجت الاسلام محمد صالحی به سمت ریاست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان معرفی شد.

کد مطلب 1511759

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