برنامه های دهه فجر با تاکید بر وحدت بیشتر برنامه ریزی شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر آبخضر ظهر سه شنبه در مرسم تودیع و معارفه رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان اظهار داشت: با توجه به اینکه کار شوراهای هماهنگی تبلیغات اسلامی مدیریت و هدایت مراسم ملی و مذهبی است این نهاد به طور چشمگیری در کنترل و هدایت مراسم ها موثر و موفق عمل کرده است.

وی با بیان اینکه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نهادی مولد انقلاب اسلامی است، افزود: نگاه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نگاهی همگام با ملاحظات نظام و با نیت مثبت است که با کمترین هزینه فایده و اثرگذاری زیادی در بطن انقلاب و نظام اسلامی دارد.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور با بیان اینکه قرآن، انقلاب اسلامی، بنیانگذاری امام فرزانه، منویات و بیانات رهبر کبیر انقلاب و تجلی خون شهدا سرمایه های اصلی و محوری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی است، اظهار داشت: سرمایه های این نهاد در دو حوزه اجتماعی و معنوی است که حضور آگاه و همیشه بیدار مردم در صحنه سرمایه اصلی و در بخش اجتماعی این نهاد است.

آبخضر بیان کرد: حمایت از ولایت فقیه بزرگترین و تنها افتخار شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی است که به علت رابط و پل ارتباطی با مردم و مدیران ریسک در این نهاد وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه فتنه سال های 78 و 88 با حضور مردم خنثی شد، افزود: کار کارشناسی شده توسط نیروهای متعهد شورای هماهنگی و مقدمات حضور مردم توسط این افراد طراحی و مدیریت شد که بعد از انقلاب اسلامی بزرگترین و کم نظیرترین توطئه از سوی دشمنان که با درایت به شکست انجامید، فتنه سال 88 بود.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور تقارن هفته وحدت و دهه فرخنده فجر را در سال 90 یکی از مبارک ترین نتایج انقلاب بعد از سقوط رژیم شاهنشاهی دانست و گفت: هفته وحدت بزرگترین عهد و پیمان مذهبی مسلمانان و دهه مبارک فجر اوج افتخار ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی است که در سال 90 این تقارن همبستگی و اتحاد مردم را بیش از پیش افزایش داده است و به همین دلیل برنامه های دهه فجر باید با رویکرد توجه بیشتر به وحدت برگزار شود.

آبخضر دهه فجر را ظرفیت بزرگ انقلاب دانست و اظهار داشت: انقلاب اسلامی مثل دریایی است که تنها مقداری از بدنه آن در این 30 سال کشف شده است و نتیجه آن بعد از بیداری دیگر ملل اسلامی به واقعیت پیوسته است.

وی سالگرد سقوط حسنی مبارک در 22 بهمن و مصادف شدن این روز با سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ملت ایران را افتخاری بزرگ دانست و بیان کرد: نتیجه انقلاب اسلامی ایران در منطقه با بیداری اسلامی نمایانگر شده است و ترکش های آن در موج های مردمی در اروپا و حتی آمریکا را فراگرفته است.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور شروع موج دوم بیداری اسلامی را همزمان با سقوط استعمارگران جهان دانست و بیان کرد: انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و حضور حداکثری مردم بر اقتدار و توان کشور می افزاید.

آبخضر بیان کرد: با مدیریت و تلاش بیشتر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مشارکت از سوی اقشار مختلف مردم در این انتخابات افزایش می یابد و فضا برای حضور کاندیداهای مختلف از لایه های مختلف جامعه آزاد و فضای تبلیغ آنها وسیع و گسترده می شود.

وی در پایان اعلام کرد: با افزایش همکاری ادارات دولتی و افزایش حضور مردم جریانات منحرف و مخالف با سیاست نظام و بیراهه های سیاسی به انتخابات راه پیدا نمی کند و این امر در نتیجه درایت و حضور مردم و پشتیبانی و حمایت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از ولایت فقیه دنبال می شود.

در این مراسم حجت الاسلام محمد شریف شریفی رئیس سابق این نهاد تودیع و به جای وی حجت الاسلام محمد صالحی به سمت ریاست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان معرفی شد.