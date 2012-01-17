نامزدهای پرخرج از فهرست جبهه متحد حذف می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فدایی در نشست خبری صبح امروز سه شنبه خود در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا جبهه متحد اصولگرایان به عنوان گروه اصلی جریان اصولگرایی در کشور مانع از حضور چهره های خود در فهرست های دیگر می شود، اظهار داشت: من سخنگوی جبهه متحد اصولگرایان نیستم تا در این خصوص اظهار نظر کنم. اما جبهه متحد بنا دارد از همه ظرفیت های اصولگرایی استفاده کند و مشی این جبهه استفاده از سلایق گوناگون اصولگرایی است. بر این اساس نگاه جبهه متحد به افراد به این صورت که عضو چه گروهی باشند بررسی نمی کند بلکه به صلاحیت های افراد توجه خواهد کرد.

وی در ادامه افزود: چون وحدت حداکثری مد نظر ماست نگاه ما این است که تفاهم حداکثری را دنبال کنیم.

عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص اینکه اخباری نقل شده مبنی بر اینکه سید شهاب الدین صدر قصد دارد در آستانه انتخابات جبهه ای به نام بصیرت و بیداری تشکیل دهد و آیا این جبهه زیر مجموعه جبهه متحد اصولگرایان است یا مستقل، پاسخ داد: این سئوال را خود آقای صدر باید پاسخ دهد. اما در حالت کلی باید گفت همیشه در آستانه انتخابات افرادی هستند که تشکل و جبهه هایی که مصرف انتخاباتی دارند تشکیل می دهند.

فدایی در ادامه اظهار داشت: ما این تشکل ها را نفی نمی کنیم ولی باید دید این گروه ها بعد از اعلام وجود چه سیاست و خطی را دنبال می کنند.

وی همچنین خاطر نشان کرد: هر تشکل یا گروهی که وحدت اصولگرایان را تقویت کند مورد استقبال قرار گرفته و هر که باعث شکاف و بر هم زدن وحدت اصولگرایان شود را قبول نداریم.

فدایی در رابطه با احتمال حضور نماینده جبهه ایستادگی در جبهه متحد اصولگرایی با توجه به تاکید و اصرار اعضای جبهه ایستادگی بر این امر گفت: حضور داشتن به معنای حضور فیزیکی در شورای متحد اصولگرایی شاید انتظاری غیرامکان‌پذیر باشد، چون همه افراد تمایل دارند این اتفاق بیفتد، اما در صحنه اجرا امکان آن دشوار است.

وی با اشاره به این‌که مجموعه جبهه متحد اصولگرایی به نحوی طراحی شده که بتواند همه سلایق اصولگرایان را دنبال کند، افزود: در ساختار جبهه متحد اصولگرایی واحدی به عنوان تعامل با جریانات و گروه‌های سیاسی مختلف پیش‌بینی شده است که مسئولیت آن را آقای متکی بر عهده دارد و گزارشات مربوط به ارتباطات با جریان‌های مختلف را به شورای مرکزی منعکس می‌کند؛ بنابراین در جبهه متحد اصولگرایی بنا بر ارتباط با دیگر جریان‌هاست و هر پیشنهادی که در ساختار تعریف شده جبهه متحد قابل طرح باشد، حتما دنبال می‌شود.

دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه تمام کسانی که دارای معیارهای سلبی و ایجابی یک نماینده کارآمد باشند را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم، گفت: پیشنهاد تمام افرادی که ویژگی‌های مدنظر را داشته باشند بررسی می‌کنیم و صلاحیت فردی و کارآمدی و مقبولیت آن‌ها را مدنظر قرار می‌دهیم و بر اساس این امر هر کس امتیاز بیشتری داشته باشد در اولویت قرار خواهد گرفت.

فدایی با تاکید بر اینکه در جبهه متحد اصولگرایی نگاه گروهی وجود ندارد، بلکه نگاهی ضابطه‌گرا داریم، توضیح داد: کارآمدی افراد را بر اساس معیارها ارزیابی خواهیم کرد و در ارزیابی خود تعلق به گروه‌ها و جریانات سیاسی و پشتیبانی‌ها و رایزنی‌های بیرونی را مدنظر نداریم.

وی افزود: در رابطه با جبهه ایستادگی ما تاخیری در عمل‌مان برای ارتباط و تعامل به خاطر دیر شروع کردن فعالیت‌ها داشتیم و ان‌شاءالله این موانع برطرف خواهد شد.

دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی همچنین در جواب سئوالی مبنی بر اینکه فهرستی از سوی جمعیت ایثارگران به جبهه متحد اصولگرایی انتشار یافته است که در آن اسامی از جبهه پایداری حضور دارد، آیا شما آن را تایید می‌کنید؟ گفت: من آن فهرست را ندیده‌ام، اما جمعیت ایثارگران دنبال تهیه فهرستی برای ارائه به جبهه متحد است و دو هفته است که این موضوع در دستور کار شورای مرکزی بررسی می‌شود که در آن بیش از 100 نفر از اصولگرایان مورد ارزیابی قرار گرفتند و در نهایت به 40 نفر رسیدیم.

فدایی در رابطه با اینکه آیا اعضای جبهه پایداری در این لیست حضور دارند گفت: ما هر کسی را که شرایط عنوان شده را داشته باشد و بتواند ایفای نقش کند در نظر خواهیم داشت، بدون توجه به این‌که متعلق به چه گروهی باشد، پس برای ما آنچه اهمیت دارد حائز شرایط بودن است و در نهایت فهرست را به جبهه متحد پیشنهاد می‌کنیم.

فدایی همچنین در رابطه با اظهارنظری مبنی بر این‌که نامزدهایی که در لیست جبهه متحد حضور دارند،‌ نباید در لیست‌های دیگر حضور داشته باشند، گفت: من از چند ماه پیش شاهد بودم مطالب و اخبار مختلفی انتصاب پیدا می‌کند به اعضای جبهه متحد اصولگرایی که اساسا موضع آن‌ها نبوده است و جعل بوده است و این را یک عملیات روانی برای دامن زدن به اختلاف می‌دانیم، چرا که آقای زاکانی اساسا این حرف را نزدند و از اساس این حرف غلط است.

وی در ادامه در رابطه با مثلث شوم فتنه، استکبار و انحراف توضیح داد: ارتباطات پشت صحنه‌ این‌ها شواهدی دارد که دلالت بر این امر می‌کند و از زمانی که همسر دکتر فاطمی در ایران بودند یکی از کارهایشان ایجاد این هماهنگی بود پس باید توجه داشته باشیم که دشمن بنا بر دشمنی با ما دارد و نه دوستی و هر کاری بتواند انجام می‌دهد پس نباید ساده‌اندیش باشیم.

دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی همچنین در رابطه با نرخ مشارکت در انتخابات مجلس پیش‌رو گفت: نرخ مشارکت مجالس را باید با هم ارزیابی کنیم، چرا که بین نرخ مشارکت انتخابات در مجالس با ریاست‌جمهوری متفاوت است و آنچه تاکنون برآورد می‌شود مشارکت بالای 60 درصد است و البته اگر انتخابات به اوج شور و نشاط برسد این آمار تغییر خواهد کرد.

فدایی همچنین در رابطه با اینکه جبهه متحد و جمعیت ایثارگران چه راه‌هایی برای هزینه‌های نامزدهای انتخاباتی در نظر دارند، ‌گفت: در جبهه متحد این مساله مطرح و قرار شد اگر شاهد هزینه‌های افراطی نامزدهایی که در فهرست حضور دارند، بودیم آن‌ها را از لیست حذف کنیم و به لحاظ قانونی طرح نظارتی که در مجلس مطرح شد یکی از بندهایش، رسیدگی به هزینه‌های غیرمعمول نمایندگان بود تا اگر شاهد بودیم نماینده‌ای خارج از عرف معمول به لحاظ منشاء و نحوه هزینه‌ای کرد، مورد بررسی قرار گیرد.

وی همچنین در رابطه با میزان احتمال وجود فضای رقابتی با توجه به عدم حضور اصلاح‌طلبان توضیح داد: بسیاری از افراد در حوزه اصلاحات موضع‌گیری کردند، البته ما معتقدیم جریانی که پایگاه گذشته آن به نام اصلاحات بوده است حضور خواهد داشت، اما اعتقاد نداریم این جریان اصلاحات می‌تواند ادامه اصلاحات گذشته باشد چون اصلاحات گذشته تبدیل به فتنه شد و مقابل نظام ایستاد، اما آن‌ها که اعلام برائت کردند حضور دارند و لیست می‌دهند.

دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه رقابت در انتخابات را منحصر به تعدد در لیست نمی‌دانیم، ‌افزود: الزامات رقابت باید مدنظر قرار گیرد از جمله اینکه بتوانیم امید و نشاط در مردم ایجاد کنیم، چشم‌انداز ارتقای جایگاه کشور را در میان مردم به وجود آوریم و این امید را در مردم ایجاد کنیم که نسبت به تهدید دشمنان اقدام خواهیم کرد.

فدایی همچنین در رابطه با این‌که آیا برنامه‌ای برای رخدادهای بعد از انتخابات مجلس در نظر گرفته شده است، افزود: از الزامات روند رو به جلو و تکامل انقلاب، رویکرد اصولگرایی تحول‌خواهی است تا بتوانیم در مجلس شاهد شکل‌گیری ضعف‌های گذشته نباشیم و مشکلات جدی در حوزه اقتصاد، رفاه عمومی و تامین اجتماعی را ساماندهی کنیم.

وی در رابطه با ارزیابی عملکرد مجلس هشتم گفت: چه دولت شکل گرفته از بطن اصولگرایان و چه مجلس شکل گرفته از آن متناسب با انتظاراتی که داشتیم کار را پیش نبرده‌اند و می‌توانستیم دستاوردهای بیشتری داشته باشیم، البته در مقایسه با گذشته به نظر من پیشرفت بوده است اما در مقایسه با انتظارات، فاصله داریم.

دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در رابطه با اینکه تا چه میزان نگرانی نسبت به تکرار اتفاقات بعد از انتخابات 88 وجود دارد، گفت: نگرانی ما جدید نیست، از اول انقلاب نگران رفتار دشمن بودیم و رصد می‌کردیم که دشمن به دنبال توطئه است و البته رفتار ما طوری بود که دشمن به خواسته‌هایش نرسد، پس آنچه جدید است نوع رفتار دشمن است که با استفاده از ابزارهای نرم به دنبال رسیدن به اهداف خود است اما قطعا موفق نمی‌شود و با بصیرت ملت، توطئه‌های دشمن خنثی می‌شود.

فدایی در رابطه با موارد مورد نظر در بحث تحول‌خواهی گفت: در بحث تحول‌خواهی اقتصاد، ‌تامین اجتماعی، فرهنگ، مدیریت اجرایی به طور قطع مورد توجه قرار خواهد گرفت و به دنبال بکارگیری انسان‌های شایسته، عاقل، کارآمد، امانت‌دار و پاک هستیم که به این معنا نیست در حال حاضر این آدم‌ها وجود ندارند، اما غلبه جو حضور چنین افرادی در مسئولیت‌ها، نوع نگاه به مسئولیت‌های اجرایی را تغییر خواهد داد.

دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در پایان در رابطه با ارزیابی برخی آسیب‌های گذشته و حضور افرادی مثل حدادعادل و لاریجانی در مجلس گفت: ما در آسیب‌شناسی پیش از آن‌که افراد را مدنظر بگیریم به روش‌ها می‌پردازیم و در این شرایط درست نمی‌دانیم نام افراد را ببریم، اما کارها را نقد می‌کنیم، چون حتما اشتباهات و آسیب‌هایی در گذشته بوده است و افرادی بوده‌اند که اصول و شاخص‌های مبنای شکل گیری جبهه متحد را رعایت نکرده‌اند و به جبهه آسیب زده‌اند و طبعا باید پاسخگوی مواضعشان باشند و اشتباهات گذشته را جبران کنند.

