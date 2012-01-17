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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۴۹

در ادامه انتقاد عراقی ها؛

انتقاد ائتلاف مالکی از سفر جعجع به اربیل/سمیر قاتل حامی مسیحیان نیست

انتقاد ائتلاف مالکی از سفر جعجع به اربیل/سمیر قاتل حامی مسیحیان نیست

انتقادها از سفر رئیس فالانژیستهای سابق لبنان به اربیل عراق و اظهارات مداخله جویانه وی همچنان ادامه دارد و در این زمینه یک عضو ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی، سمیر جعجع را قاتل و شریک جنایات صهیونیستها اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری النخیل، "یاسین مجید" عضو ائتلاف دولت قانون به رهبری "نوری المالکی" گفت : مسیحیان عراق نیازی به قیم و وکیل ندارند تا از حقوق آنها حمایت کند.

وی افزود: "سمیر جعجع" قاتل است و در اقدامات فراوانی علیه لبنانی ها از جمله واقعه ای که فرزند "سلیمان فرنجیه" از مقامات اسبق لبنان در آن کشته شد دخالت دارد.

مجید بیان کرد: سمیر جعجع هم پیمان "آریل شارون" نخست وزیر اسبق رژیم اسرائیل و شریک وی در جنایات صبرا و شتیلا  سال 1982 است که پنج هزار فلسطینی را به کام مرگ فرستاد، بود.

وی خاطر نشان کرد: جعجع رابط احزاب الکتائب و "نیروهای لبنانی"(فالانژیستهای سابق) با ارتش و موساد اسرائیل بوده است و با همکاری وی تانکهای اسرائیلی به کاخ ریاست جمهوری لبنان در منطقه بعبدا رسیدند.

مجید  گفت : اظهار نظر سمیر جعجع درباره ایجاد منطقه فدرالی در نینوی برای مسیحیان عراق نشانه این است که طرح ایجاد مناطق فدرالی از خارج هدایت می شود و با توجه به رابطه جعجع با موساد اهمیت این موضوع بیشتر می شود.

وی اظهار داشت : سمیر جعجع به خاطر دخالت در جنگهای داخلی لبنان از علی شیمیایی معاون صدام هم بدتر است و مسیحیان نیز همانند دیگر اقشار مردم عراق قربانی عملیاتهای تروریستی شده اند.

کد مطلب 1511766

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