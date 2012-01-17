نمایش برنامه "تبلور حضور" در شبکه تبرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و لزوم ارتقا و تعمیق افکار عمومی نسبت به مشارکت عمومی و حس مسئولیت پذیری نسبت به سرنوشت سیاسی و اجتماعی، جهت تبیین اهمیت جایگاه مجلس و نقش مهم نمایندگان در روند امور جامعه با حضور اساتید حوزه و دانشگاه به صورت ضبطی همراه با کارشناسان و مجری در استودیو ضبط و پخش می شود.

این برنامه سیاسی به تهیه کنندگی مهدی وحیدی بوده و صادق علی رنجبر، بابک شیرازی نویسنده و کارشناس برنامه هستند.

اجرا برعهده سیدعلی سلیلی بوده و شهریار رفیقی، سید کاظم موسوی، داود خواجه، محمدرضا منفرد کار تصویربرداری را انجام می دهند. شهریار رفیقی نورپردازی نیز می کند. رجب صادقی، کار صدابرداری را دراین برنامه برعهده دارد. تدوینگر علیرضا امرا و دستیار فنی جواد بریمانی است.

شبکه تبرستان دستگاه فعال در امر نماز معرفی شد

در مراسم تجلیل از دستگاههای فعال در امر نماز، از صدا وسیمای مازندران به واسطه ترویج و گسترش و فرهنگ سازی نماز در عرصه رسانه و تلاش رسانه ای، تجلیل و به عنوان دستگاه فعال در امر این فریضه الهی معرفی شد.

این مراسم با حضور حجت الاسلام کرباسی قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور، مشاور و مسئول ستاد اقامه نماز استان و مسئولان دستگاههای اجرایی استان در نیروگاه شهید سلیمی نکا برگزار شد.

حضور حداکثری درانتخاب نهم

انتخاب نهم، عنوان برنامه ای ترکیبی بوده به کارگردانی فرهاد بیژنی و تهیه کنندگی سیدمرتضی میرشفیعی که با هدف اطلاع رسانی و موضوع سیاسی در 26 برنامه، دوشنبه هرهفته از ساعت 21:10 به مدت 30 دقیقه پخش خواهد شد.

برنامه انتخاب نهم با بخشهایی نظیر کارشناسی، نریشن، گزارشهای مردمی و سرودهای حماسی همراه با سه بخش تبیینی، تبلیغی و تهیجی جهت آگاهی بخشی به مخاطبان خود تهیه و پخش می شود.

انتخاب نهم براساس نوشته های فرهاد بیژنی تولید می شود و فرهاد مشک آبادی آن را تصویربرداری و نورپردازی می کند.

صدابرداری برعهده نصرالله جمالی بوده و فاطمه بیژنی گزارشگر و فرشاد رضایی تدوینگر این برنامه سیاسی هستند.

دستیاران تهیه این برنامه مرتضی وحدانی، اسماعیل محمدی و دستیارفنی فرهاد مشک آبادی است.