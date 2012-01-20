گسترش فرهنگ وقف به رفع محرومیت طیفی وسیع می انجامد

سید علی آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص لزوم ترویج فرهنگ وقف در جامعه با بیان مطلب فوق گفت: اگر فرهنگ وقف را در جامعه گسترش دهیم بی شک گامی بزرگ در ایجاد شرایط زندگی ایده آل برای افرادی که جز اقشار آسیب پذیر جامعه هستند، برداشتیم.

وی افزود: ترویج فرهنگ وقف سبب خواهد شد که این مقوله در جامعه اسلامی نهادینه شده و افراد بسیاری به انجام وقف به عنوان یک عمل صالح تشویق شوند.

وی با اشاره به فرمایشات و تاکیدات رهبری پیرامون تبدیل امامزاده ها به قطب فرهنگی گفت: برای تحقق این امر نیازمند بسترسازی و توجه ویژه نهادهای مجری به امامزاده ها و حضور مردم به ویژه جوانان در امامزاده ها هستیم.

آقازاده در خصوص تعامل شهرداری با اداره کل اوقاف و امور خیریه گفت: به منظور توجه به مقوله وقف، توافقات بسیاری بین شهرداری و اداره کل اوقاف صورت گرفته که از آن جمله می توان به ساخت دیوار امامزاده محمد(ع) اشاره کرد.

وی گفت: برای این منظور اعتباری بالغ بر 800 میلیون تومان پیش بینی شده و کار ساخت دیوار اغاز شده است.

وی علت کندی پیشرفت ساخت دیوار امامزاده محمد کرج را برخورد با پست فشار شکن گاز اعلام کرد و افزود: با توافقات صورت گرفته با اداره گاز در خصوص تعارض و ساخت آن در محوطه امامزاده، تا پایان سال جاری احداث این دیوار با نقش و نگاری اسلامی و ساخت کتیبه های الهام گرفته از آیات نورانی قرآن به بهره برداری خواهد رسید.

