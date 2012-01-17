205 مدرسه در استان زنجان هوشمندسازی شده اند

احمد مجتهدی ظهر سه شنبه در حاشیه جلسه شورای آموزش و پرورش استان در جمع خبرنگاران افزود: هوشمندسازی مدارس در 5 رتبه طراحی شده است که شامل نیمه‌الکترونیک، الکترونیک، نیمه‌هوشمند، هوشمند و هوشمند پیشرفته است.



وی با بیان اینکه هم‌اکنون 205 مدرسه در سطح استان در یکی از مراتب هوشمندسازی قرار دارد، ادامه داد: بنا است تا در پایان برنامه پنجم توسعه، همه مدارس در پله‌های پنج‌گانه هوشمندسازی قرار گیرند.



مجتهدی با اشاره به اینکه 10 فرصت برای تأمین اعتبارات مربوط به هوشمندسازی مدارس تعریف شده است، افزود: بخش عمده‌ای از این اعتبارات، ملی است و وزارت آموزش و پرورش تاکنون 3 میلیارد تومان اعتبار برای این منظور به هر یک از استان‌ها تعریف کرده است.



وی با بیان اینکه مدارس و هنرستان‌های نمونه دولتی و همچنین مدارس استثنایی از محل اعتبارات کشوری هوشمندسازی می‌شوند افزود: بر اساس مصوبه هیأت دولت تمام دستگاه‌هایی که مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری هستند یعنی از محل بودجه دولت ارتزاق می‌کنند، مکلف شده‌اند تا یک مدرسه را در هر شهرستان هوشمند کرده و به اینترنت ملی وصل کنند.



مجتهدی ادامه داد: یکی از پایه‌های اصلی تحقق تحول بنیادین در آموزش و پرورش، تسلط و تجهیز دانش‌آموزان به علوم و فناوری روز است که این بستر با هوشمندسازی مدارس فراهم می‌شود.