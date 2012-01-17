درخواست از رئیس جمهور برای ایجاد ردیف استخدامی محققان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عباس شفیعی روز سه شنبه در هفدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی افزود: برای محققان جوان و نخبگان ردیف استخدامی ایجاد کنیم و از توانایی علمی آنها بهره بگیریم. اجازه دهید دست مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها برای استخدام و جذب این افراد باز باشد.

وی گفت: نخبه ها و محققان جوان زیادی داریم که در پارک های تحقیقاتی، دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی مشغول به کار نشده اند چون پست سازمانی وجود ندارد. برای من بسیار سخت است که می بینم این افراد راهی کشورهای دیگر می شوند. در حالی که برای آنها سرمایه زیادی هزینه شده است.

شفیعی یادآور شد: این افراد عالم و متعهد هستند و باید به آنها اعتماد کنیم. این افراد می توانند آینده علمی کشور را تضمین کنند.

وی گفت: ما به عنوان دانشگاهی از شما به عنوان رئیس جمهور توقع داریم که طوری عمل کنید که کشور به جایگاه اصلی خود در علم و دانش بازگردد.

استاد داروسازی دانشگاه علوم پزشک تهران با اشاره به ایجاد معاونت علمی و بنیاد ملی نخبگان گفت: نخبه پروری باید از پایه آغاز شود زیرا کسی در 60 سالگی محقق نمی شود. نخبگان باید پشتیبانی شوند چرا که دانشمندان آینده کشور هستند.