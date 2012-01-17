کشفیات مواد مخدر در کردستان 50 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد رضا هاشمی فر ظهر سه شنبه در نشست اعضای شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان سنندج با اشاره به افزایش 60 درصدی کشفیات مواد مخدر در استان کردستان افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون سه هزار و 860 گرم انواع مواد مخدر در استان کردستان کشف شده است.

وی اظهار داشت: متاسفانه میل به مصرف مواد مخدر در بین جوانان و نوجوانان افزایش داشته است و از ابتدای سال تاکنون 12 هزار و 622 نفر معتاد دستگیر و تحویل مراجع قضایی شده اند که این آمار نگران کننده و نیازمند پیگیری جدی از سوی مسئولان و متولیان این بخش دارد.

جانشین فرمانده انتظامی سنندج ادامه داد: فعالیتهای نیروی انتظامی در طول سال بسیار موثر و چشمگیر بوده است اما این فعالیتهای تنها یک مسکن است و باید برای برخورد اساسی با پدیده مواد مخدر همکاری و تعامل بیشتری بین دستگاه های دولتی در این استان انجام شود.

هاشمی فر یادآور شد: به دلیل عدم وجود شرایط نگهداری از معتادان متاسفانه پس از گذشت دو تا سه ساعت از بازداشت معتادان مجبور به آزادی و تحویل آنان به جامعه هستیم و این روند نیز نمی تواند معضل اعتیاد در جامعه را درمان کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تا زمانی که ساز و کار مناسب و محل نگهداری از معتادان در استان کردستان راه اندازی نشود نمی توان امید به پاکسازی و داشتن جامعه ای سالم را داشت و به همین دلیل باید با پیگیری و برگزاری جلسات کارشناسی تصمیمی بهتر در این بخش اتخاذ شود.