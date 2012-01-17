به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت ورزشگاه آزادی، کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به دعوت اردشیر درویشی، مدیر ورزشگاه آزادی، ظهر امروز سه شنبه در دفتر وی حضور یافت و با مدیر این ورزشگاه و سایر مسئولان آن دیدار و گفتگو کرد.
در این نشست کیروش قانون چهار روز یک مسابقه در زمین شماره یک ورزشگاه که برای ریکاوری زمین و به پیشنهاد درویشی مطرح شد را منطقی دانست و افزود: مهندسان چمن ورزشگاه میتوانند به مربی دروازهبانها تذکر دهند که درون دروازه با دروازهبانان تمرین نکنند و تمرینات پیش از مسابقه تیمهای خارجی نباید بیش از یک ساعت طول بکشد.
وی ضمن تقدیر و تشکر از زحماتی که برای نگهداری چمن استادیوم 100 هزارنفری به عمل میآید، تصریح کرد: در باشگاه منچستریونایتد انگلیس و کشور آفریقای جنوبی، قوانین خاصی برای استفاده از زمین چمن منظور شده است که فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ ایران هم باید در خصوص این قوانین، مطالعه کنند.
سرمربی تیم ملی ادامه داد: آنها باید ترتیبی اتخاذ کنند تا به تنها چمن استاندارد ایران، آسیبی وارد نشود تا همواره زمینی باکیفیت و مطلوب در خدمت تیمهای ملی فوتبال کشور، لیگ و جام باشگاهها قرار گیرد. همچنین در شرایط حساس و زمانی که مسابقات کم اهمیتتری برگزار میشود، مجموعه باید از فدراسیون بخواهد تا این بازیها در زمین دیگری انجام شود.
وی با بیان اینکه تمرین تیمها حتی الامکان باید توسط مربیان در کنارههای زمین انجام شود و حتما دروازهبانها نباید درون دروازهها تمرین کنند، خاطرنشان کرد: برای تمرین تیمها باید دروازههای متحرک در استادیوم مستقر شود.
کیروش در پایان ضمن اظهار رضایت از نحوه نگهداری چمن استادیوم و تقدیر از میهمان نوازی مدیر و مسئولان ورزشگاه، از روند رو به رشد آمادهسازی تیم ملی، اظهار رضایت کرد.
در پایان این نشست، سرمربی تیم ملی ایران به همراه مدیر ورزشگاه از قسمتهای مختلف مجموعه ورزشی آزادی دیدار کرد و در سایت تراپ اسکیت، در مسابقه دو نفری شلیک به اهداف پروازی شرکت کرد.
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